Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Yeni İddia: Röportajda 'O Gece Ne Oldu?' Sorusu Engellendi

O gece evde olan Sultan Nur Ulu'nun, 'Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm' şeklindeki ifadesi sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ardından dosyayı soruşturan savcılık, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'i ifadeye çağırmıştı.

Şikayetçi sıfatıyla adliyeye çağrılan Gülter ifadesinde, “Annem camlardan her zaman korkar. Hatta temizlikçi kadına bile 'Aman dikkat et. Ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık' der. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir' sözlerine yer vermişti.