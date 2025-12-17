Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Yeni İddia: Röportajda 'O Gece Ne Oldu?' Sorusu Engellendi
Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sultan'ın ifadesi sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklanmıştı. Bu kez Neler Oluyor Hayatta programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'nun Sultan'la röportajında yaşadıkları gündem oldu. Tunaboylu, 'Sultan'a o gece ne yaşandı diye sorur sormaz Tuğberk beni aradı. Reyhan abla röportajı kesin dedi. Tuğberk ve Tuğyan'ın tek müdahale ettiği soru var. O gece ne oldu sorusu.' dedi.
Kaynak: Neler Oluyor Hayatta
26 Eylül'de evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün ölümü sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son olarak Neler Oluyor Hayatta programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, soruşturmada adli kontrolle serbest kalan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir röportaj gerçekleştirdi.
