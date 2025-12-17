onedio
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Yeni İddia: Röportajda 'O Gece Ne Oldu?' Sorusu Engellendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.12.2025 - 10:12

Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sultan'ın ifadesi sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklanmıştı. Bu kez Neler Oluyor Hayatta programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'nun Sultan'la röportajında yaşadıkları gündem oldu. Tunaboylu, 'Sultan'a o gece ne yaşandı diye sorur sormaz Tuğberk beni aradı. Reyhan abla röportajı kesin dedi. Tuğberk ve Tuğyan'ın tek müdahale ettiği soru var. O gece ne oldu sorusu.' dedi.

İşte detaylar...

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

26 Eylül'de evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün ölümü sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

O gece evde olan Sultan Nur Ulu'nun, 'Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm' şeklindeki ifadesi sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ardından dosyayı soruşturan savcılık, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'i ifadeye çağırmıştı.

Şikayetçi sıfatıyla adliyeye çağrılan Gülter ifadesinde, “Annem camlardan her zaman korkar. Hatta temizlikçi kadına bile 'Aman dikkat et. Ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık' der. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir' sözlerine yer vermişti.

Son olarak Neler Oluyor Hayatta programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, soruşturmada adli kontrolle serbest kalan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Tunaboylu, röportajın perde arkasında yaşanan gerginliği programda anlattı. 'Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk evdeki kameralar sayesinde röportajı İstanbul'dan anbean izledi. Olay gecesiyle ilgili sorularda öfkelendiler. Tuğyan gözleriyle Sultan'ın her sözünü kontrol etti' dedi. 

İşte açıklamasının tamamı:

'Sağ olsun ekibimizden biri, Tuğyan'ı aldı ve hemen arka taraftaki mutfağa gittiler. Mutfağa gittikleri noktada ben hemen dedim ki; 'Sultan, o gece ne yaşandı?' dedim. 'Ya Reyhan abla' dedi, 'Aslında o gece ne yaşandı biliyor musun?' dedi, telefonum çaldı, baktım Tuğberk. Tuğberk ortamda yok. Ben tam istediğim ortamı yakalamışım; İsmail almış Tuğyan'ı, ilk defa Tuğyan'sız bir ortamda Sultan'la baş başayız. Sorumu sormuşum, telefon Tuğberk. Açtım. 'Reyhan abla bu soruya girme' dedi. Şimdi bir etrafıma baktım. Tuğberk yok.'Tuğberk' dedim, 'Sen neredesin?'. 'Reyhan abla lütfen röportajı kesin Acımızı yaşamamız için bize destek verin' dedi. Tuğberk gitmiş, bambaşka öyle diktatör gibi 'Hemen röportajı kesin, soruların dışına çıktınız, ikinci soruda daha çıktınız, sözünüzde durun' gibi böyle bir baskı yapan biri gelmiş.

Tekrar dedim ki 'Tuğberk sen neredesin?'. 'Nerede olduğumun hiçbir önemi yok' dedi. 'Reyhan abla röportajı durdurun, müsaade etmiyoruz' dedi. Orada Tuğyan içeri girdi. Tuğyan'ın ve Tuğberk'in tek müdahale ettiği soru vardı: 'O gece ne oldu?' sorusu.'

