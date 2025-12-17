Meltem Miraloğlu'nun Din Değiştirip Papazla Evlendiği İddia Edildi!
Bir dönem ekranların dikkat çeken yüzlerinden olan Meltem Miraloğlu, Amerika’daki yaşamıyla magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanıdığımız oyuncu, yıllar önce kendisinden yaşça büyük Amerikalı eşiyle yaptığı evlilikle Türkiye’yi terk etmişti. Aradan geçen sürede yaşadıklarıyla sık sık konuşulan Miraloğlu, bu kez bambaşka bir gelişmeyle yeniden gündemde. Onur Akay'ın iddiasına göre; yeniden evlendi, hristiyan oldu!
2019’da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenip ABD’ye yerleşen Miraloğlu, eşini geçtiğimiz aylarda kaybetmişti.
Şimdi ise Miraloğlu’nun hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.
