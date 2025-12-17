onedio
Meltem Miraloğlu'nun Din Değiştirip Papazla Evlendiği İddia Edildi!

Gülistan Başköy
17.12.2025 - 08:53

Bir dönem ekranların dikkat çeken yüzlerinden olan Meltem Miraloğlu, Amerika’daki yaşamıyla magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanıdığımız oyuncu, yıllar önce kendisinden yaşça büyük Amerikalı eşiyle yaptığı evlilikle Türkiye’yi terk etmişti. Aradan geçen sürede yaşadıklarıyla sık sık konuşulan Miraloğlu, bu kez bambaşka bir gelişmeyle yeniden gündemde. Onur Akay'ın iddiasına göre; yeniden evlendi, hristiyan oldu!

İşte detaylar 👇

2019’da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenip ABD’ye yerleşen Miraloğlu, eşini geçtiğimiz aylarda kaybetmişti.

Çok geçmeden bu kez kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlenmek için hazırlıklar yaptığı ancak bir ABD’li gencin saldırısına uğradığı iddia edilmişti. Onur Akay iddiasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarılmış ve sağlık durumu da iyiymiş. Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı kocası Patric Grady’nin vefat ettiğini ve Miraloğlu’nu da mirasından men ettiğini açıklamıştım. Meltem, eşinin vefatı sonrası Amerika’nın New Jersey eyaletine yerleşmiş ve orada bir markette temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçimini sağlarken, bu sefer de kendisinden 40 yaş büyük 78 yaşındaki Josef isimli zengin bir Amerikalı iş adamı ile evlenme kararı aldı. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü de Josef isimli Amerikalı ile evlenmek üzereyken, Meltem’e âşık olan genç bir Amerikalı tarafından feci şekilde darp edildiğini üzülerek öğrendim. New Jersey eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi altında olan Meltem Miraloğlu’na yürekten acil şifalar dilerken, Meltem Miraloğlu’nun Amerikalı dedelerle evlenme serisini de artık sonlandırmasını can-ı gönülden dilerim. Bir Green Card için değer mi? Gel ülkene dizilerde ve filmlerde oyna!'

Şimdi ise Miraloğlu’nun hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.

Onur Akay’ın yeni iddiasına göre göre; Meltem Miraloğlu, ABD’de bir rahiple dini bir törenle evlendi. Thomas Wick isimli rahiple nikah masasına oturan oyuncunun evliliğinin dini bir merasimle gerçekleştiği belirtildi. Bununla da sınırlı kalmayan Miraloğlu’nun Hristiyan olduğu, vaftiz edildiği ve dini ritüelleri yerine getirmeye başladığı öne sürüldü.

Onur Akay, 'Bir insanın din değiştirmesine saygı duyuyorum. Kimsenin manevi arayışı yargılanmamalı ancak Amerika vatandaşı olmak için denemediği hiçbir şey kalmadı' yorumunda bulundu.

