onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Türkiye Tarihinde Bir İlk: All Star Altın Kupa’nın Büyük Ödülü Açıklandı!

MasterChef Türkiye Tarihinde Bir İlk: All Star Altın Kupa’nın Büyük Ödülü Açıklandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.12.2025 - 15:59

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk! 2025 All Star Altın Kupa’da büyük ödül sonunda açıklandı. Yarışmanın şimdiye kadarki en iddialı sezonunda rakam ilk kez bu kadar yükseldi. All Star kadrosuyla temposu hiç düşmeyen yarışma, bu ödülle rekabeti bambaşka bir seviyeye taşıdı.

İşte birinci olacak şampiyonun alacağı büyük ödül 🏆 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye 2025, All Star Altın Kupa konseptiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 2025, All Star Altın Kupa konseptiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eski yarışmacıların yeniden önlük giydiği, geçmiş sezonların unutulmaz isimlerinin mutfağa geri döndüğü yarışma, her bölümüyle heyecan dozunu artırıyor. Son haftalarda yaşanan çifte elemeler, sürpriz katılımlar ve beklenmedik hamleler derken gözler bu kez büyük ödüle çevrilmişti.

Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Barış ve Semih’in ardından rekabet iyice kızışırken, kadroya sürpriz isimler de dahil oldu. MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican ile eski yarışmacılardan Özkan’ın programa katılması, dengeleri tamamen değiştirdi. All Star ruhuna yakışan bu hamle, 'Bu sezon kim kazanacak?' sorusunu daha da güçlendirdi.

Altın Kupa yolunda ilk kaşığı alan isim ise yarışmanın iddialı isimlerinden Sergen olmuştu.

Altın Kupa yolunda ilk kaşığı alan isim ise yarışmanın iddialı isimlerinden Sergen olmuştu.

Takım mücadelelerinde de tansiyon yüksekti. 14 Aralık Pazar akşamı yayınlanan son bölümde mavi takımın ikinci kaptanı Kıvanç olurken, kırmızı takımın kaptanlığını Dilara üstlendi. Takımlar arasındaki rekabet, finale giden yolda ipuçları verdi.

Ve merakla beklenen açıklama geldi.

Şef Danilo Zanna, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da şampiyon olacak ismin alacağı ödülü ilk kez açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın