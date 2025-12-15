MasterChef Türkiye Tarihinde Bir İlk: All Star Altın Kupa’nın Büyük Ödülü Açıklandı!

Eski yarışmacıların yeniden önlük giydiği, geçmiş sezonların unutulmaz isimlerinin mutfağa geri döndüğü yarışma, her bölümüyle heyecan dozunu artırıyor. Son haftalarda yaşanan çifte elemeler, sürpriz katılımlar ve beklenmedik hamleler derken gözler bu kez büyük ödüle çevrilmişti.

Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Barış ve Semih’in ardından rekabet iyice kızışırken, kadroya sürpriz isimler de dahil oldu. MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican ile eski yarışmacılardan Özkan’ın programa katılması, dengeleri tamamen değiştirdi. All Star ruhuna yakışan bu hamle, 'Bu sezon kim kazanacak?' sorusunu daha da güçlendirdi.