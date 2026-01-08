Taşıt Kredisi: Faiz Oranları ve Gerekli Olan Tüm Şartlar

Taşıt kredilerinde herkes için tek bir oran uygulanmaz. Kredi tutarı ve vade, satın alınacak aracın bedeline göre kademeli olarak belirlenir. Daha uygun fiyatlı araçlarda hem kullanılabilecek kredi oranı daha yüksektir hem de ödeme süresi daha uzundur. Araç bedeli yükseldikçe, bankaların sunduğu kredi oranı azalır ve vade süresi kısalır. Belirli bir bedelin üzerindeki araçlar için ise taşıt kredisi seçeneği sunulmaz. Bu nedenle krediye başvurmadan önce aracın fiyat aralığını ve buna karşılık gelen finansman sınırlarını bilmek bütçe planlamasını çok daha sağlıklı yapmanı sağlar.