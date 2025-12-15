Güllü'nün Kardeşi Raşit İlk Kez Konuştu: Tuğberk ve Tuğyan'la Ne Konuştu?

Güllü'nün manevi kızı Sultan Nur Ulu'nun ise savcılıktaki ifadesinde, 'Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi' ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Suçlamaları kabul etmeyen Tuğyan Ülkem Gülter ise 'Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok.' sözleriyle kendini savunmuştu.

Bu zamana kadar Güllü'nün kardeşi Raşit Bey'in herhangi bir açıklaması olmamıştı.