Güllü'nün Kardeşi Raşit İlk Kez Konuştu: Tuğberk ve Tuğyan'la Ne Konuştu?

15.12.2025 - 14:57

Güllü'nün ölümü sonrası valizleriyle yakalanan ve 'kasten öldürmek' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Ünlü sanatçının şüpheli ölümü gündemden bir an olsun düşmezken, Güllü'nün kardeşi Raşit Bey bu zamana kadar hiç konuşmamıştı. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar. Raşit Bey'in yeğenleriyle uzun süredir görüşmediği ortaya çıktı. 'Yeğenlerimin yüzlerine herhangi bir çıktığında içlerinden geçeceğimi zaten belirttim.' dedi.

İşte detaylar 👇

26 Eylül'de Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümünde kritik gelişmeler yaşanıyor.

Güllü'nün manevi kızı Sultan Nur Ulu'nun ise savcılıktaki ifadesinde, 'Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi' ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Suçlamaları kabul etmeyen Tuğyan Ülkem Gülter ise 'Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok.' sözleriyle kendini savunmuştu.

Bu zamana kadar Güllü'nün kardeşi Raşit Bey'in herhangi bir açıklaması olmamıştı.

Ancak geçtiğimiz saatlerde ilk kez konuştu.

Öte yandan daha önce Bu Sabah programında Sevilay Yılman Raşit Bey'le neler konuştuğunu anlatmıştı:

