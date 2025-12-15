Güllü'nün Kardeşi Raşit İlk Kez Konuştu: Tuğberk ve Tuğyan'la Ne Konuştu?
Güllü'nün ölümü sonrası valizleriyle yakalanan ve 'kasten öldürmek' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Ünlü sanatçının şüpheli ölümü gündemden bir an olsun düşmezken, Güllü'nün kardeşi Raşit Bey bu zamana kadar hiç konuşmamıştı. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar. Raşit Bey'in yeğenleriyle uzun süredir görüşmediği ortaya çıktı. 'Yeğenlerimin yüzlerine herhangi bir çıktığında içlerinden geçeceğimi zaten belirttim.' dedi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Eylül'de Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümünde kritik gelişmeler yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak geçtiğimiz saatlerde ilk kez konuştu.
Öte yandan daha önce Bu Sabah programında Sevilay Yılman Raşit Bey'le neler konuştuğunu anlatmıştı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın