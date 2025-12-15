onedio
Acun Ilıcalı’nın Kızları Leyla ve Melisa'nın Çektiği Eğlenceli TikTok Paylaşımı Beğeni Topladı

15.12.2025 - 13:04

Acun Ilıcalı’nın kızlarının paylaşımları sosyal medyada yakından takip ediliyor. Özellikle TikTok paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ilıcalı kardeşler, bu kez eğlenceli bir videoyla konuşuldu. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Leyla Ilıcalı’nın kardeşi Melisa Ilıcalı ile birlikte arabada çektiği neşeli video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İkili keyifli anlarını videoya çekerken Acun Ilıcalı'da eğlenceye dahil oldu. Baba ve kızlarının doğal ve samimi halleri izleyenlerden tam not aldı.

