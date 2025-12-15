onedio
Güllü'nün Ölümü Benzer Vakaları Hatırlattı: Ailelerinin Kurbanı Olan Ünlüler

Gülistan Başköy
15.12.2025 - 10:52

Şarkıcı Güllü’nün evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetmesi, magazin dünyasında ve kamuoyunda büyük bir şok yarattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanması, soru işaretlerini daha da artırdı. Şüpheli ölümü olayın basit bir kaza olup olmadığı tartışmasını alevlendirdi. Güllü’nün ölümü konuşulurken, tarihte benzer şekilde çocuklarıyla yaşadıkları trajedilerle gündeme gelen ünlü isimler yeniden hatırlandı.

Kaynak: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/gullunun...
Menendez Kardeşler (José ve Kitty Menendez Cinayeti)

Menendez Kardeşler (José ve Kitty Menendez Cinayeti)

Joseph Lyle Menendez ve Erik Galen Menendez, 1989 yılında Beverly Hills’teki evlerinde anne ve babaları José Menendez ile Mary Louise “Kitty” Menendez’i öldürdü. Kardeşler, mahkemede yıllarca cinsel, fiziksel ve psikolojik istismara uğradıklarını iddia etti. Dava, ABD tarihinin en çok konuşulan aile cinayetlerinden biri oldu.

Susan Cabot

Susan Cabot

Hollywood yıldızı Susan Cabot, 10 Aralık 1986’da hayatını kaybetti. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan Cabot, oğlu Timothy Scott Roman’a saldırdı. Timothy, kendini savunmak amacıyla annesine halter çubuğuyla vurdu. Darbeler sonucu Cabot yaşamını yitirdi.

Valerie Lundeen Ely (Ron Ely’nin Eşi)

Valerie Lundeen Ely (Ron Ely’nin Eşi)

Tarzan” dizisiyle tanınan aktör Ron Ely’nin eşi Valerie Lundeen Ely, 2019 yılında California’daki evlerinde oğlu Cameron Ely tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen polis, Cameron Ely’yi vurarak öldürdü.

Wayne Millard (Millardair Milyoneri)

Wayne Millard (Millardair Milyoneri)

Kanadalı milyoner iş insanı Wayne Millard, 29 Kasım 2012’de sol gözünden vurulmuş halde ölü bulundu. Başta intihar denilen olayda, miras anlaşmazlığı ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada oğlu Dellen Millard’ın babasını öldürdüğü belirlendi.

Dana Ewell Olayı

Dana Ewell Olayı

California’nın tanınmış Ewell ailesinin oğlu Dana Ewell, 6 Nisan 1992’de babası Dale Ewell, annesi Glee Ewell ve kız kardeşi Tiffany Ewell’in evlerinde öldürülmesinin baş şüphelisi oldu. Cinayetleri, üniversiteden arkadaşı Joel Radovcich ile birlikte planladığı ortaya çıktı.

Bart Whitaker Vakası

Bart Whitaker Vakası

10 Aralık 2003’te Teksas’ta Whitaker ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Anne Tricia Whitaker ve küçük oğul Kevin Whitaker hayatını kaybetti. Baba Kent Whitaker yaralı kurtuldu. Saldırıyı organize eden kişinin büyük oğul Bart Whitaker olduğu ortaya çıktı. Amaç: sigorta ve miras.

Marvin Gaye

Marvin Gaye

Dünyaca ünlü şarkıcı Marvin Gaye, 1 Nisan 1984’te, 45. doğum gününden bir gün önce, babasıyla yaşadığı tartışma sırasında babası tarafından vurularak öldürüldü. Babası yaklaşık 6 yıl hapis yattıktan sonra yaşı gözetilerek serbest bırakıldı.

