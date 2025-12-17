onedio
Bir Kullanıcının "Çapkın" Yorumu Pınar Altuğ'u Kızdırdı

Bir Kullanıcının "Çapkın" Yorumu Pınar Altuğ'u Kızdırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.12.2025 - 11:02

Sosyal medyayı aktif kullanan ve gelen yorumlara kayıtsız kalmayan ünlülerden Pınar Altuğ, bu kez bir takipçisinin sert eleştirisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Uzun yıllardır mutlu evliliğiyle örnek gösterilen Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara net ve zaman zaman iğneli cevaplar vermesiyle biliniyor. Son olarak bir takipçisinin 'çapkın' yorumuna tepki gösterdi.

 Buyrun birlikte bakalım 👇

2008 yılında Yağmur Atacan ile dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009’da kızı Su’yu kucağına almıştı.

Ünlü çift, son dönemde eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde aralarındaki “soğan” diyaloğu kısa sürede viral olmuş, Pınar Altuğ’un “donmuş soğan kullanıyorum” itirafı sosyal medyada kahkaha yaratmıştı.

Takipçileriyle birebir iletişim kurmaktan çekinmeyen Altuğ, daha önce 19 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşmış, gelen yorumlara verdiği dobra yanıtla adından söz ettirmişti.

Bir takipçisinin 'İşte buradaki kaşlarınız doğal' yorumuna 'Nesi doğal, alınmış incelmiş!' şeklinde yanıt vermiş, başka bir kullanıcının 'Çok merak ediyorduk, iyi oldu' tepkisine de 'Merak etmeseniz takipte olmazsınız.' ifadeleriyle karşılık vermişti.

Son olarak ise bir kullanıcının “Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var” yorumuna sessiz kalmayan Pınar Altuğ, kısa ama etkili bir yanıt verdi.

Ünlü isim, eleştiriye “Meraktan mı takiptesiniz” sözleriyle karşılık verdi.

