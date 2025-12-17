Bir Kullanıcının "Çapkın" Yorumu Pınar Altuğ'u Kızdırdı
Sosyal medyayı aktif kullanan ve gelen yorumlara kayıtsız kalmayan ünlülerden Pınar Altuğ, bu kez bir takipçisinin sert eleştirisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Uzun yıllardır mutlu evliliğiyle örnek gösterilen Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara net ve zaman zaman iğneli cevaplar vermesiyle biliniyor. Son olarak bir takipçisinin 'çapkın' yorumuna tepki gösterdi.
2008 yılında Yağmur Atacan ile dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009’da kızı Su’yu kucağına almıştı.
Takipçileriyle birebir iletişim kurmaktan çekinmeyen Altuğ, daha önce 19 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşmış, gelen yorumlara verdiği dobra yanıtla adından söz ettirmişti.
Son olarak ise bir kullanıcının “Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var” yorumuna sessiz kalmayan Pınar Altuğ, kısa ama etkili bir yanıt verdi.
