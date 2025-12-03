Kolları Sıvayıp Mutfağa Giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Soğan Tartışması "Evliliğin Özeti" Dedirtti!
Yıllardır süren evlilikleri ve güzeller güzeli kızları Su ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu kez Atacanlar Mutfakta programı ile YouTube'a adım atıyor. Bölümden paylaşılan eğlenceli halleriyle şimdiden sosyal medyanın radarına giren çiftin soğan üzerinden başlayan ufak atışması, kısa sürede “evliliğin özeti” dedirten komik bir diyaloğa dönüştü.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, bu kez kırmızı halı ya da aile pozlarıyla değil; Atacanlar Mutfakta programında geçen eğlenceli diyaloglarıyla gündeme geldiler.
Bu soruyu pas geçmeyen Yağmur Atacan ise kendinden oldukça emin şekilde “Yaptırıyorsun, bir sürü şeyi ben kesiyorum. Bıçakta senden daha iyiyim bir kere, daha iyi kesiyorum." yanıtını verdi.
