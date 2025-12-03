onedio
article/share
Kolları Sıvayıp Mutfağa Giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Soğan Tartışması "Evliliğin Özeti" Dedirtti!

Kolları Sıvayıp Mutfağa Giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Soğan Tartışması "Evliliğin Özeti" Dedirtti!

03.12.2025 - 10:33

Yıllardır süren evlilikleri ve güzeller güzeli kızları Su ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu kez Atacanlar Mutfakta programı ile YouTube'a adım atıyor. Bölümden paylaşılan eğlenceli halleriyle şimdiden sosyal medyanın radarına giren çiftin soğan üzerinden başlayan ufak atışması, kısa sürede “evliliğin özeti” dedirten komik bir diyaloğa dönüştü.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, bu kez kırmızı halı ya da aile pozlarıyla değil; Atacanlar Mutfakta programında geçen eğlenceli diyaloglarıyla gündeme geldiler.

Evlilikleri boyunca uyumları, esprili halleri ve kızları Su’nun güzelliğiyle sık sık konuşulan ikili, zaman zaman özel hayatlarından paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

5 Aralık günü yayınlanacak videolarıyla YouTube'a adım atan ikilinin programdan paylaşılan bir kesitteki sohbetleri izleyenlerin kendilerini birebir bulduğu bir diyaloğa dönüştü! Mutfakta çekilen bölümde Pınar Altuğ, eşine hafif sitemkar bir tonla: “Ben sana yemek yaptırıyor muyum?” sorusunu yöneltti.

Bu soruyu pas geçmeyen Yağmur Atacan ise kendinden oldukça emin şekilde “Yaptırıyorsun, bir sürü şeyi ben kesiyorum. Bıçakta senden daha iyiyim bir kere, daha iyi kesiyorum." yanıtını verdi.

