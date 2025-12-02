onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Kızları Mercan Kocaman Oldu!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Kızları Mercan Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 16:33

Son dönemde Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu” dizisinin başrolünde yer almasıyla gündeme gelen, şimdilerde ise Salih Bademci ile Sakıncalı dizisine olan hazırlıklarıyla set temposunu sürdüren Özge Özpirinçci'yi ekranlarda izlemeye devam ediyoruz. 

Burak Yamantürk'le birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Mercan'la kalpleri eriten çift son olarak doğum günü kutlamalarıyla gündeme geldi. 4 yaşına basan Mercan'ı uzun süredir göremeyenler 'Ne kadar büyümüş!' yorumlarında bulundu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan, göz açıp kapayıncaya kadar geçen dört yılın sonunda artık kocaman oldu!

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan, göz açıp kapayıncaya kadar geçen dört yılın sonunda artık kocaman oldu!

Bozburun’daki sade nikâhlarının ardından Aralık 2021’de dünyaya gelen Mercan, çiftin hem ilişkisini hem de hayat önceliklerini değiştiren isim oldu. Burak Yamantürk’ün “Hayatımızı değiştiren şey evlilik değil, Mercan’dı” ve “İlişkimizi resmiyete dökmek kızımız için attığımız bir adımdı” sözleri dikkat çekmişti.

Mercan’ın doğum günleri bugüne kadar hep gösterişten uzak kutlamalarla gündeme gelmişti.

İkinci yaşında yakın arkadaşların katıldığı küçük bir parti düzenleyen çift, yine Mercan’ın yüzünü göstermekten kaçınıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın