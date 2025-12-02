Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Kızları Mercan Kocaman Oldu!
Son dönemde Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu” dizisinin başrolünde yer almasıyla gündeme gelen, şimdilerde ise Salih Bademci ile Sakıncalı dizisine olan hazırlıklarıyla set temposunu sürdüren Özge Özpirinçci'yi ekranlarda izlemeye devam ediyoruz.
Burak Yamantürk'le birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Mercan'la kalpleri eriten çift son olarak doğum günü kutlamalarıyla gündeme geldi. 4 yaşına basan Mercan'ı uzun süredir göremeyenler 'Ne kadar büyümüş!' yorumlarında bulundu!
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan, göz açıp kapayıncaya kadar geçen dört yılın sonunda artık kocaman oldu!
İkinci yaşında yakın arkadaşların katıldığı küçük bir parti düzenleyen çift, yine Mercan’ın yüzünü göstermekten kaçınıyordu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
