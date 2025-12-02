Rusya'da Kral İlan Edilen Burak Özçivit'in Etkinlikten Kazandığı Milyonluk Ücret Dumura Uğrattı!

Etkinliğin ardından sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede yayılırken, bu kez de kulislere düşen bir iddia ortalığı karıştırdı. Sözcü'de yer alan habere göre, Burak Özçivit’in bu tek günlük Rusya programı için yaklaşık 20 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Yıllardır özellikle Rusya ve Ortadoğu’da ciddi bir hayran kitlesi biriktiren Özçivit'in bu tür etkinliklerden yüksek ücret alması kimilerini şaşırtmazken kimileri de olayı goygoya vurdu!