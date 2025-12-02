onedio
Rusya'da Kral İlan Edilen Burak Özçivit'in Etkinlikten Kazandığı Milyonluk Ücret Dumura Uğrattı!

Ecem Dalgıçoğlu
02.12.2025 - 14:00

Burak Özçivit’in Rusya çıkarması, sadece sahnede takılan taçla değil, konuşulan rakamlarla da gündem oldu. Ünlü oyuncu, Rusya’nın Astrahan şehrinde düzenlenen “Türk Dizi Müziği” etkinliğine katıldı; etkinlik öncesi yapılan halk oylamasında “Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?” sorusuna verilen oylarla birinci seçildi.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

Burak Özçivit'e taç takılan bu gecede bir detay daha gündeme damga vurdu!

Etkinliğin ardından sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede yayılırken, bu kez de kulislere düşen bir iddia ortalığı karıştırdı. Sözcü'de yer alan habere göre, Burak Özçivit’in bu tek günlük Rusya programı için yaklaşık 20 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Yıllardır özellikle Rusya ve Ortadoğu’da ciddi bir hayran kitlesi biriktiren Özçivit'in bu tür etkinliklerden yüksek ücret alması kimilerini şaşırtmazken kimileri de olayı goygoya vurdu!

