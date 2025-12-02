Rusya'da Kral İlan Edilen Burak Özçivit'in Etkinlikten Kazandığı Milyonluk Ücret Dumura Uğrattı!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/burak-ozcivi...
Burak Özçivit’in Rusya çıkarması, sadece sahnede takılan taçla değil, konuşulan rakamlarla da gündem oldu. Ünlü oyuncu, Rusya’nın Astrahan şehrinde düzenlenen “Türk Dizi Müziği” etkinliğine katıldı; etkinlik öncesi yapılan halk oylamasında “Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?” sorusuna verilen oylarla birinci seçildi.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
Burak Özçivit'e taç takılan bu gecede bir detay daha gündeme damga vurdu!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
