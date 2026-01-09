onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Finansal İstatistikleri Yorumlamada Ne Kadar Başarılısın?

etiket Finansal İstatistikleri Yorumlamada Ne Kadar Başarılısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.01.2026 - 17:01

GSYH, enflasyon, faiz, cari denge… Bu terimlerin hepsi kulağa tanıdık geliyor ama iş istatistikleri yorumlamaya gelince tablo değişiyor! Bu testte, senin finans bilginin hangi düzeyde olduğunu ölçeceğiz.

Kendine güveniyorsan, haydi başlayalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini söyler misin?

2. Bir ülkede GSYH artarken kişi başına düşen gelir azalıyorsa, bu durum en çok neye işaret eder?

3. Yüksek enflasyon ortamında faizlerin düşük tutulması en çok neye yol açar?

4. Bir ülkede cari açık artıyorsa, aşağıdakilerden hangisi en olası nedendir?

5. Reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir ülkede işsizlik düşerken enflasyon yükseliyorsa, bu durum genellikle hangi ekonomik ilişkiyle açıklanır?

7. Merkez bankasının politika faizini artırması direkt olarak hangi amacı taşır?

8. Nominal gelir artıyor ama insanlar kendini daha fakir hissediyorsa, temel sebep hangisidir?

9. Bir ülkede bütçe açığı hangi sebepten dolayı oluşur?

10. Döviz kuru hızlı şekilde yükseliyorsa, bu durum kısa vadede en çok neyi etkiler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bir ülkede tasarruf oranları düşerken tüketim harcamaları artıyorsa, bu tablo neye işaret eder?

Karşımızda bir ekonomist duruyor galiba! 👏

Sen ekonominin resmen kitabını yazmışsın! Ekonomi konusundaki neredeyse tüm kavramları biliyor, bunları yorumlayabiliyorsun. Bu yüzden de finans konusunda çoğu zaman doğru hareket ediyorsun. Ekonomi haberlerini okurken satır aralarını yakalıyorsun ve çoğu kişinin kaçırdığı detayları fark ediyorsun. Çevren bile senden finans konusunda tavsiye alıyor. Bilgili olman yetmiyor, bu bilgiyi kullanabiliyorsun da! Tebrikler!

Ekonomiye hakimsin ama detaylarda zorlanıyorsun!

Ekonomiye tamamen yabancı değilsin, hatta temel kavramları gayet iyi biliyorsun. Kolay sorularda rahat ilerlerken iş detaylara gelince biraz zorlanmışsın. Çünkü sen ezberle değil, mantıkla ilerlemeye çalışıyorsun. Biraz daha pratikle rakamların arkasındaki neden - sonuç ilişkisini çok daha net kurabilirsin. Ekonomi senin için karmaşık değil, sadece biraz daha dikkat istiyor. Böyle devam, doğru yoldasın!

Ekonomiyle biraz mesafeli gibisin!

Ekonomi gündemini tamamen es geçmiyorsun ama istatistiklerle yüzleşmekten pek hoşlanmıyorsun. Çoğu kavram sana tanıdık geliyor fakat yorumlama kısmında işler biraz karışıyor. Aslında biraz daha araştırıp istatistik mantığını kurduğunda birçok şeyi kısa sürede çözebilirsin! Ekonomi sadece uzman işi değil, biraz sabırla senin de kontrol edebileceğin bir alan. Belki de bu test senin için iyi bir başlangıç olabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın