Finansal İstatistikleri Yorumlamada Ne Kadar Başarılısın?

GSYH, enflasyon, faiz, cari denge… Bu terimlerin hepsi kulağa tanıdık geliyor ama iş istatistikleri yorumlamaya gelince tablo değişiyor! Bu testte, senin finans bilginin hangi düzeyde olduğunu ölçeceğiz.
1. İlk olarak cinsiyetini söyler misin?
2. Bir ülkede GSYH artarken kişi başına düşen gelir azalıyorsa, bu durum en çok neye işaret eder?
3. Yüksek enflasyon ortamında faizlerin düşük tutulması en çok neye yol açar?
4. Bir ülkede cari açık artıyorsa, aşağıdakilerden hangisi en olası nedendir?
5. Reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır?
6. Bir ülkede işsizlik düşerken enflasyon yükseliyorsa, bu durum genellikle hangi ekonomik ilişkiyle açıklanır?
7. Merkez bankasının politika faizini artırması direkt olarak hangi amacı taşır?
8. Nominal gelir artıyor ama insanlar kendini daha fakir hissediyorsa, temel sebep hangisidir?
9. Bir ülkede bütçe açığı hangi sebepten dolayı oluşur?
10. Döviz kuru hızlı şekilde yükseliyorsa, bu durum kısa vadede en çok neyi etkiler?
11. Bir ülkede tasarruf oranları düşerken tüketim harcamaları artıyorsa, bu tablo neye işaret eder?
Karşımızda bir ekonomist duruyor galiba! 👏
Ekonomiye hakimsin ama detaylarda zorlanıyorsun!
Ekonomiyle biraz mesafeli gibisin!
