Demet Akalın'ın Ödül Töreninde Tercih Ettiği Lüks Eşofman Takımının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 10:19

Türk popunun magazin gündeminden asla düşmeyen ismi Demet Akalın, yine kendine yakışır şekilde hem sahnede hem de sosyal medyada olay oldu. Moon Life Ödülleri’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü alırken tercih ettiği Gucci eşofman takımı fiyatıyla dudak uçuklattı!

Türk popunun magazinden hiç düşmeyen isimlerinden biri kuşkusuz Demet Akalın.

Yıllardır hem hit şarkılarıyla hem de filtresiz tavrıyla gündemde olan Akalın, son dönemde özellikle genç rapçilerle yaptığı düetlerle öne çıkmaya başladı. Akalın, Sefo ile imza attığı “Yerinde Dur” hâlâ listeleri sallamaya devam ederken, şimdi de rap sahnesinin yükselen yıldızı Lvbel C5 ile çıkardığı “Beni Unutma” ile yine sosyal medyanın gündeminde.

Listelerdeki yerini kimselere bırakmayan Demet Akalın, Moon Life Ödül Gecesi’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü almak için sahneye çıktı.

Ancak geceye damga vuran şey yalnızca aldığı ödül değil, tercih ettiği bordo Gucci eşofman takımı oldu. Törenden paylaşılan görüntülerde Akalın’ın bir gala elbisesi yerine lüks bir eşofmanla sahneye çıkması, magazin sayfalarının manşetlerine kısa sürede yerleşti.

Takımı Sefo’nun kendisine hediye ettiği ve birlikte söyledikleri şarkıda da geçen “Gucci takım” olduğu ortaya çıkarken Akalın'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı.

Demet Akalın’ın üzerindeki takım, Gucci’nin GG jacquard serisinden. Takımın altı olan GG jacquard pantolon Türkiye sitesinde 80.050 TL, aynı seriden GG jacquard hırka ise 96.050 TL’ye satılıyor. Yani Demet Akalın’ın “eşofman” diye sahneye çıktığı kombin, toplamda yaklaşık 176 bin TL’lik bir etikete sahip. Hal böyle olunca, sosyal medyada takımın modeli kadar fiyatı da gündem oldu.

