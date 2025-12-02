Demet Akalın'ın Ödül Töreninde Tercih Ettiği Lüks Eşofman Takımının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Türk popunun magazin gündeminden asla düşmeyen ismi Demet Akalın, yine kendine yakışır şekilde hem sahnede hem de sosyal medyada olay oldu. Moon Life Ödülleri’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü alırken tercih ettiği Gucci eşofman takımı fiyatıyla dudak uçuklattı!
Türk popunun magazinden hiç düşmeyen isimlerinden biri kuşkusuz Demet Akalın.
Listelerdeki yerini kimselere bırakmayan Demet Akalın, Moon Life Ödül Gecesi’nde “Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı” ödülünü almak için sahneye çıktı.
Takımı Sefo’nun kendisine hediye ettiği ve birlikte söyledikleri şarkıda da geçen “Gucci takım” olduğu ortaya çıkarken Akalın'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
