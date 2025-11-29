LVBEL C5 Yeşil Eşofman Takımlı Konser Tarzıyla Karpuza Benzetildi!
Rap dünyasının son yıllardaki en büyük patlamalarından biri olan LVBEL C5, bugün (29 Kasım 2025) İstanbul’da dev bir konserle hayranlarının karşısına çıktı. Rapçi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen “Live in Arena” konserinde binlerce kişiye performans sergiledi.
2. sayfa'dan Ömer Mermer'in konserde yakaladığı görüntülerin ardından, gece boyunca özellikle “TAK TAK TAK”, “nE !?” ve “HAVHAVHAV” gibi son dönemin patlayan şarkılarıyla salonu ayağa kaldıran isme yorum yağdı.
İşte o anlar:
Bugün, İstanbul’da rap sevenlerin gözü Ülker Arena’daki LVBEL C5 konserinde.
