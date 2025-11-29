onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
LVBEL C5 Yeşil Eşofman Takımlı Konser Tarzıyla Karpuza Benzetildi!

LVBEL C5 Yeşil Eşofman Takımlı Konser Tarzıyla Karpuza Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2025 - 23:56

Rap dünyasının son yıllardaki en büyük patlamalarından biri olan LVBEL C5, bugün (29 Kasım 2025) İstanbul’da dev bir konserle hayranlarının karşısına çıktı. Rapçi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen “Live in Arena” konserinde binlerce kişiye performans sergiledi. 

2. sayfa'dan Ömer Mermer'in konserde yakaladığı görüntülerin ardından, gece boyunca özellikle “TAK TAK TAK”, “nE !?” ve “HAVHAVHAV” gibi son dönemin patlayan şarkılarıyla salonu ayağa kaldıran isme yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Bugün, İstanbul’da rap sevenlerin gözü Ülker Arena’daki LVBEL C5 konserinde.

Bugün, İstanbul’da rap sevenlerin gözü Ülker Arena’daki LVBEL C5 konserinde.

Son iki yılda “HAVHAVHAV”, “Doğuştan Beri Haklıyım ”, “Sezen Aksu”, “TAK TAK TAK” gibi parçalarla listelerin zirvesine yerleşen LVBEL C5, bugün gerçekleşen konseriyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ülker Arena konserinin en çok konuşulan detaylarından biri de LVBEL C5’in yeşil eşofman takımı oldu. Kullanıcıların benzetmeleri gecikmedi.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın