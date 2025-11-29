Zaman Yüzüne Dokunmamış: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün Son Hali Dikkat Çekti
Bale sahnelerindeki duruşu ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle tanıdığımız Tan Sağtürk, bu kez takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Ünlü sanatçı, vesikalık fotoğrafını paylaşarak küçük yaşlardaki hâlini gözler önüne serdi. Sarışın saçları, ciddi bakışları ve bugünkü yüz hatlarını birebir taşıyan ifadesi, “Tan Sağtürk yıllar geçse de hiç değişmemiş” yorumlarını beraberinde getirdi.
Tan Sağtürk'ü uzun süredir görmeyen kullanıcılar son haliyle şaşırdı!
Tan Sağtürk, Türkiye’de “bale denince ilk akla gelen isimlerden biri” olmayı sonuna kadar hak eden, çok yönlü sanatçılardan biri olarak öne çıkıyor.
Bir yandan da Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezlerini kurup Türkiye’nin farklı illerinde binlerce çocuğu dansla tanıştıran isim son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, son haliyle de dikkat çekti.
