Zaman Yüzüne Dokunmamış: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
29.11.2025 - 23:06

Bale sahnelerindeki duruşu ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle tanıdığımız Tan Sağtürk, bu kez takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Ünlü sanatçı, vesikalık fotoğrafını paylaşarak küçük yaşlardaki hâlini gözler önüne serdi. Sarışın saçları, ciddi bakışları ve bugünkü yüz hatlarını birebir taşıyan ifadesi, “Tan Sağtürk yıllar geçse de hiç değişmemiş” yorumlarını beraberinde getirdi.

Tan Sağtürk'ü uzun süredir görmeyen kullanıcılar son haliyle şaşırdı!

Tan Sağtürk, Türkiye’de “bale denince ilk akla gelen isimlerden biri” olmayı sonuna kadar hak eden, çok yönlü sanatçılardan biri olarak öne çıkıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olduktan sonra soluğu yurtdışında alan, genç yaşta önemli topluluklarda baş dansçı olarak sahneye çıkan; ardından Türkiye’ye dönüp İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde baş dansçı olarak kariyerine devam eden ismin yolu televizyonla da kesişmişti.

90’ların sonunda İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Timothy karakteriyle geniş kitlelerin hayatına giren isim Bez Bebek, Şöhret Okulu, Doktorlar, Avrupa Yakası gibi popüler dizilerde rol alarak “balet” kimliğinin yanına güçlü bir oyunculuk kariyeri de eklemişti.

Bir yandan da Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezlerini kurup Türkiye’nin farklı illerinde binlerce çocuğu dansla tanıştıran isim son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Sahnedeki kariyerinin yanında Tan Sağtürk, baleyi geniş kitlelere sevdirmek için Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezlerini kurdu; Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kuzey Kıbrıs’ta açtığı okullarla binlerce çocuğu dansla tanıştıran ismin çocukluktan gelen yakışıklılığı gündeme oturdu!

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, son haliyle de dikkat çekti.

Sera ZhuZhu

yas aldikca karizma daha da yukselmis..