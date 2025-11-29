onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fahriye Evcen'in Katıldığı Etkinlikte Telefonundan Kocası Burak Özçivit'i Gösterdiği İddiası X'te Dile Düştü

Fahriye Evcen'in Katıldığı Etkinlikte Telefonundan Kocası Burak Özçivit'i Gösterdiği İddiası X'te Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2025 - 19:12

Fahriye Evcen’in Abu Dhabi’de katıldığı gala gecesinden paylaşılan kısa bir video, X’te günün magazin malzemesi oldu. Dünyaca ünlü İsviçreli saat ve mücevher markası Piaget’in davetlisi olarak geceye katılan Evcen’in, masadaki davetlilere telefonundan bir fotoğraf gösterip “Bu benim kocam” dediği iddia edilince o anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Kısa sürede pek çok hesap tarafından paylaşılan videoda, bazı kullanıcılar Fahriye Evcen’in gerçekten Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterdiğini düşünürken, bazıları ise ekrandaki görüntünün aslında çiftin büyük oğulları Karan’a ait olabileceğini iddia etti.

Kısa sürede pek çok hesap tarafından paylaşılan videoda, bazı kullanıcılar Fahriye Evcen’in gerçekten Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterdiğini düşünürken, bazıları ise ekrandaki görüntünün aslında çiftin büyük oğulları Karan’a ait olabileceğini iddia etti.

Bu sahne, Fahriye Evcen’in kariyerinde önemli bir yer tutan Yaprak Dökümü dizisini ve oradaki Necla karakterini de yeniden gündeme taşıdı. Dizide Necla Tekin rolüyle geniş kitlelere ulaşan Evcen, zaten son yıllarda paylaşımlarında sık sık “Tam Yaprak Dökümü’ndeki Necla olmuşsun” yorumları alıyordu; bu videoya da benzer yorumlar gecikmedi...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın