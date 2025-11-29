Fahriye Evcen'in Katıldığı Etkinlikte Telefonundan Kocası Burak Özçivit'i Gösterdiği İddiası X'te Dile Düştü
Fahriye Evcen’in Abu Dhabi’de katıldığı gala gecesinden paylaşılan kısa bir video, X’te günün magazin malzemesi oldu. Dünyaca ünlü İsviçreli saat ve mücevher markası Piaget’in davetlisi olarak geceye katılan Evcen’in, masadaki davetlilere telefonundan bir fotoğraf gösterip “Bu benim kocam” dediği iddia edilince o anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
İşte o anlar:
Kısa sürede pek çok hesap tarafından paylaşılan videoda, bazı kullanıcılar Fahriye Evcen’in gerçekten Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterdiğini düşünürken, bazıları ise ekrandaki görüntünün aslında çiftin büyük oğulları Karan’a ait olabileceğini iddia etti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
