DIAFA’da “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü Alan İbrahim Çelikkol'un Yakışıklılığı Övgü Topladı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre İbrahim Çelikkol, bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan DIAFA – Distinctive International Arab Festivals Awards kapsamında “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
Yeni projesi “Doc” ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Çelikkol, bu kez Dubai’deki törende karizmasıyla övgü topladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İşte o anlar:
Distinctive International Arab Festivals Awards, her yıl Dubai’de gerçekleştirilen ve Arap dünyasıyla birlikte uluslararası isimleri de onurlandıran bir ödül töreni olarak öne çıkıyor.
Çelikkol'un yakışıklılığına övgü yağdı!
