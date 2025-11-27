onedio
DIAFA’da “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü Alan İbrahim Çelikkol'un Yakışıklılığı Övgü Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
27.11.2025 - 15:51

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre İbrahim Çelikkol, bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan DIAFA – Distinctive International Arab Festivals Awards kapsamında “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Yeni projesi “Doc” ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Çelikkol, bu kez Dubai’deki törende karizmasıyla övgü topladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
İşte o anlar:

Distinctive International Arab Festivals Awards, her yıl Dubai’de gerçekleştirilen ve Arap dünyasıyla birlikte uluslararası isimleri de onurlandıran bir ödül töreni olarak öne çıkıyor.

Altuntaş'ın haberine göre, Avrupa’dan Arap dünyasına uzanan geniş bir coğrafyada ilgiyle takip edilen Çelikkol’un, ödülünü almak üzere Dubai’de düzenlenecek törene katıldı.

Geçmiş yıllarda hem Türk oyuncuların hem de dünya çapında tanınan pek çok ismin bu sahnede ödül aldığı öğrenilirken şimdi bu listeye, “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu” unvanıyla İbrahim Çelikkol da eklendi.

Çelikkol'un yakışıklılığına övgü yağdı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

