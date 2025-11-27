Görümceden Onay Çıktı: Mert Demir'in Kardeşi Tuğçe'nin Serenay Sarıkaya Hayranlığı Ortaya Çıktı!
Uzun süredir hem manşetlerde hem de sosyal medyada yan yana gördüğümüz Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinde gözler Demir ailesine dönmüş durumda. Mert Demir’in hem kız kardeşi hem de stilisti olan Tuğçe Demir resmen Serenay Sarıkaya hayranı çıktı!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in adı ilk kez “Ateşe Düştüm” şarkısıyla birlikte anılmaya başlamıştı. Şarkının back vokalinde Serenay’ın yer aldığının ortaya çıkmasıyla “Aralarında bir şey mi var?” sorusu sosyal medyada iyice yayılmıştı.
Fakat çift çıkan ayrılık iddialarına rağmen ilişkilerini sağlam adımlarla sürdürmeye devam ediyor.
