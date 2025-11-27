Görümceden Onay Çıktı: Mert Demir'in Kardeşi Tuğçe'nin Serenay Sarıkaya Hayranlığı Ortaya Çıktı!

Çift, uzun süre haklarındaki aşk iddialarına net bir cevap vermedi; ta ki Milano tatili dönüşü el ele görüntülenene kadar. Havalimanı çıkışında yan yana ve samimi hâlde yakalanan ikili, böylece ilişkilerini adeta tescillemiş oldu.

Serenay Sarıkaya, basının “Nasıl gidiyor?” sorusuna “Güzel gidiyor, her şey yolunda” diyerek ilk kez açık açık konuşmuştu.

Sonrasında gelen Instagram paylaşımları da bu aşkı iyice görünür kıldı. Serenay’ın “Fifty shades of me” notuyla paylaştığı karelerde, aralara sevgilisi Mert Demir’le aşk dolu pozlarını serpiştirmesiyle iklinin aşkı sosyal medyada da görünür olmuştu.

Bu kadar göz önünde bir ilişki olunca, magazin dünyasında “reklam aşkı” iddiaları da gecikmemiş, bunun yanı sıra ikilinin adı sık sık ayrılık iddialarıyla da anılmaya başlanmıştı.