onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Görümceden Onay Çıktı: Mert Demir'in Kardeşi Tuğçe'nin Serenay Sarıkaya Hayranlığı Ortaya Çıktı!

Görümceden Onay Çıktı: Mert Demir'in Kardeşi Tuğçe'nin Serenay Sarıkaya Hayranlığı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 13:33

Uzun süredir hem manşetlerde hem de sosyal medyada yan yana gördüğümüz Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinde gözler Demir ailesine dönmüş durumda. Mert Demir’in hem kız kardeşi hem de stilisti olan Tuğçe Demir resmen Serenay Sarıkaya hayranı çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in adı ilk kez “Ateşe Düştüm” şarkısıyla birlikte anılmaya başlamıştı. Şarkının back vokalinde Serenay’ın yer aldığının ortaya çıkmasıyla “Aralarında bir şey mi var?” sorusu sosyal medyada iyice yayılmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in adı ilk kez “Ateşe Düştüm” şarkısıyla birlikte anılmaya başlamıştı. Şarkının back vokalinde Serenay’ın yer aldığının ortaya çıkmasıyla “Aralarında bir şey mi var?” sorusu sosyal medyada iyice yayılmıştı.

Çift, uzun süre haklarındaki aşk iddialarına net bir cevap vermedi; ta ki Milano tatili dönüşü el ele görüntülenene kadar. Havalimanı çıkışında yan yana ve samimi hâlde yakalanan ikili, böylece ilişkilerini adeta tescillemiş oldu. 

Serenay Sarıkaya, basının “Nasıl gidiyor?” sorusuna “Güzel gidiyor, her şey yolunda” diyerek ilk kez açık açık konuşmuştu.

Sonrasında gelen Instagram paylaşımları da bu aşkı iyice görünür kıldı. Serenay’ın “Fifty shades of me” notuyla paylaştığı karelerde, aralara sevgilisi Mert Demir’le aşk dolu pozlarını serpiştirmesiyle iklinin aşkı sosyal medyada da görünür olmuştu.

Bu kadar göz önünde bir ilişki olunca, magazin dünyasında “reklam aşkı” iddiaları da gecikmemiş, bunun yanı sıra ikilinin adı sık sık ayrılık iddialarıyla da anılmaya başlanmıştı.

Fakat çift çıkan ayrılık iddialarına rağmen ilişkilerini sağlam adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

Fakat çift çıkan ayrılık iddialarına rağmen ilişkilerini sağlam adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

Nurmagazins’in paylaştığı son ekran görüntüsü de Tuğçe Demir’in Serenay hayranlığını iyice görünür kıldı. Paylaşımda, Serenay Sarıkaya’nın sahne görüntülerinin yer aldığı videoyu Mert Demir’in kız kardeşi Tuğçe’nin de beğendiği, hatta Serenay’ın kendi paylaşımları dışında keşfette karşısına çıkan Serenay içeriklerini bile boş geçmediği ortaya çıktı.

Mert Demir cephesinde Tuğçe’nin rolü sadece “kardeş” olmakla da bitmiyor. Aynı zamanda Mert’in stilisti olarak da öne çıkan Tuğçe Demir, kliplerden konserlere kadar pek çok projede onun sahne ve klip imajını belirleyen isim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın