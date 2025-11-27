Geçtiğimiz Sene Bebeklerini Kucağına Alan Dilan Teltök ve Berkay Hardal Çiftinin Kaza Yaptığı Öğrenildi
Sosyal medyada tanışıp kısa sürede evlenerek masal gibi bir aşk yaşayan Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğulları Noyan’la mutluluklarını taçlandırmıştı. Sosyal medyada ilgiyle takip edilen çiftin İzmir dönüşünde büyük bir trafik kazası atlattığı öğrenildi.
Genç oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal’ın hikâyesi sosyal medyada kesişen yollarıyla başlamıştı.
Dilan Telkök, paylaştığı hikâyeyle herkesin yüreğini ağza getirdi.
