Geçtiğimiz Sene Bebeklerini Kucağına Alan Dilan Teltök ve Berkay Hardal Çiftinin Kaza Yaptığı Öğrenildi

Geçtiğimiz Sene Bebeklerini Kucağına Alan Dilan Teltök ve Berkay Hardal Çiftinin Kaza Yaptığı Öğrenildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 11:18

Sosyal medyada tanışıp kısa sürede evlenerek masal gibi bir aşk yaşayan Dilan Telkök ve Berkay Hardal çifti, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğulları Noyan’la mutluluklarını taçlandırmıştı. Sosyal medyada ilgiyle takip edilen çiftin İzmir dönüşünde büyük bir trafik kazası atlattığı öğrenildi.

Genç oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal'ın hikâyesi sosyal medyada kesişen yollarıyla başlamıştı.

Genç oyuncular Dilan Telkök ve Berkay Hardal’ın hikâyesi sosyal medyada kesişen yollarıyla başlamıştı.

Kısa sürede ilişkilerini ciddileştiren çift 2019’da nikâh masasına oturdu. Aşklarını yıllar içinde daha da güçlendiren ikili, 24 Eylül 2024’te dünyaya gelen oğulları Noyan’ı kucaklarına alarak küçük ailelerini tamamladı. Sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla da kullanıcıların “favori çiftlerinden” biri hâline geldiler.

Dilan Telkök, paylaştığı hikâyeyle herkesin yüreğini ağza getirdi.

Dilan Telkök, paylaştığı hikâyeyle herkesin yüreğini ağza getirdi.

Gelen geçmiş olsun çiçeğini paylaşan Dilan Telkök aileyi merak eden kullanıcıların mesajlarına cevap vererek trafik kazası geçirdiklerini söyledi. “Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış.” ifadelerini kullandı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
