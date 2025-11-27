Ata Demirer'in Kazandığı İlk Parayla Aldığı Şey Fakirliğimizi Yüzümüze Çarptı!
Türk sinemasının ve stand-up sahnelerinin sevilen ismi Ata Demirer, yıllardır sık sık kaçıp nefes aldığı Bozcaada ile bağını bir kez daha anlattı. Hem filmlerinde hem sohbetlerinde Ege’ye olan tutkusunu saklamayan ünlü komedyen, son röportajında adadaki eviyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Bozcaada’yla tanışınca gerçek bir “ada insanı” olduğunu fark ettiğini, kalabalıktan uzak, sınırları belli bir yerde yaşamanın karakterine daha uygun olduğunu vurgulayan Ata Demirer samimi ifadeleriyle gündeme geldi.
Kariyerinde kazandığı ilk ciddi parayı da yine bu tutkuyla birleştirip Bozcaada’dan ev almak için harcadığını belirten Demirer, adadaki evini “büyük aşkım” diyerek anlattı.
