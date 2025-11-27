onedio
Ata Demirer'in Kazandığı İlk Parayla Aldığı Şey Fakirliğimizi Yüzümüze Çarptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 09:35

Türk sinemasının ve stand-up sahnelerinin sevilen ismi Ata Demirer, yıllardır sık sık kaçıp nefes aldığı Bozcaada ile bağını bir kez daha anlattı. Hem filmlerinde hem sohbetlerinde Ege’ye olan tutkusunu saklamayan ünlü komedyen, son röportajında adadaki eviyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Bozcaada’yla tanışınca gerçek bir “ada insanı” olduğunu fark ettiğini, kalabalıktan uzak, sınırları belli bir yerde yaşamanın karakterine daha uygun olduğunu vurgulayan Ata Demirer samimi ifadeleriyle gündeme geldi.

Bozcaada’nın doğasına hayranlığını dile getiren Demirer, 'O doğa bir şekilde kendini korumaya devam ediyor ve buranın doğallığı anlamında korunabildiğini düşünüyorum kendimce. İmar yok işte, koylar ihaleyle açılmadı, koylar duruyor' şeklinde konuştu.

'Abi hayat sana güzel' diyorsunuz ya… İyi de bu çamları ben ektim. Ağaçlar 20-21 yaşında. 2006'da ektim. Şimdi onların altında oturmak için 21 yıl bekledim. Evet, hayat bana güzel; birazdan çam kokuları içinde et mangal yaparım. Ama bunu 21 sene büyümesini beklediğim ağacın altında yapıyorum.' şeklinde konuşan isim kazandığı ilk parayı nasıl harcadığını da anlattı.

Kariyerinde kazandığı ilk ciddi parayı da yine bu tutkuyla birleştirip Bozcaada’dan ev almak için harcadığını belirten Demirer, adadaki evini “büyük aşkım” diyerek anlattı.

'İlk kazandığım parayla burayı aldım. Burası benim büyük aşkım. Florası, faunası, enlemi, boylamı… Datça'yla aynı meridyende bildiğim kadarıyla. Çok başka rüzgârları var. Çanakkale, Bozcaada benim için çok büyük aşk'

