Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül'e Oyuncu Sevgilisinden Sürpriz Evlenme Teklifi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 08:56

Şifanur Gül kariyerinde “Terzi” ve “Bir Cumhuriyet Şarkısı” ile sağlam bir yükseliş yakalamış; şimdi de TRT Tabii’nin yeni dizisi “Sumud”da Melisa rolüyle başrolde karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Özel hayatında Berk Bakioğlu’yla birliktelik yaşayan oyuncu, 28. yaşını yüzüklü pozlarıyla kutlayınca evlilik sinyaline yeşil ışık yaktı!

Şifanur Gül, son dönemde hem dijital projelerdeki çıkışıyla hem de özel hayatıyla en çok konuşulan genç oyunculardan biri.

Geniş kitleler onu özellikle Netflix yapımı “Terzi”de Esvet/Firuze karakteriyle tanıdı. Çağatay Ulusoy’la başrolü paylaştığı dizinin hemen ardından yine Netflix’in “Yaratılan” dizisinde Asiye, “Kuş Uçuşu”nda Güliz, FOX’ta “Hayatımın Şansı” ve ATV’de “Altın Kafes” ile karşımıza çıkmıştı.

Yeni dönemde Şifanur Gül’ü, TRT Tabii’nin en iddialı projelerinden “Sumud”un başrolünde göreceğiz.

Özel hayat cephesinde Şifanur Gül’ün uzun süredir meslektaşı Berk Bakioğlu ile birlikte olduğu biliniyor.

Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu’nun yolları ilk kez 2019–2020 yıllarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinin setinde kesişmişti. Önce partnerlikten gelen samimiyet, zamanla sette ve set dışında daha çok vakit geçirdikleri bir arkadaşlığa dönüşmüş; ardından ikilinin ilişki yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. 

Çift defalarca Nişantaşı’nda ve çeşitli davetlerde görüntülenmiş; 2025 başında çıkan “ayrıldılar mı?” söylentilerini ise el ele bir kare paylaşarak yalanlamışlardı.

Şifanur Gül, 26 Kasım’da paylaştığı doğum günü gönderisinde 28. yaşını kutladı.

Şüfanur Gül'ün “ HappyBdaytome! En zor yaşımı tamamladım, bye27… Tüm dileklerim seninle @berkbakioglu” notlu paylaşımında, elinde yüzüğüyle verdiği pozlar evliliğe yeşil ışık olarak yorumlandı.

