Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül'e Oyuncu Sevgilisinden Sürpriz Evlenme Teklifi!

Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu’nun yolları ilk kez 2019–2020 yıllarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinin setinde kesişmişti. Önce partnerlikten gelen samimiyet, zamanla sette ve set dışında daha çok vakit geçirdikleri bir arkadaşlığa dönüşmüş; ardından ikilinin ilişki yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı.

Çift defalarca Nişantaşı’nda ve çeşitli davetlerde görüntülenmiş; 2025 başında çıkan “ayrıldılar mı?” söylentilerini ise el ele bir kare paylaşarak yalanlamışlardı.