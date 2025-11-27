Terzi'nin Esvet'i Şifanur Gül'e Oyuncu Sevgilisinden Sürpriz Evlenme Teklifi!
Şifanur Gül kariyerinde “Terzi” ve “Bir Cumhuriyet Şarkısı” ile sağlam bir yükseliş yakalamış; şimdi de TRT Tabii’nin yeni dizisi “Sumud”da Melisa rolüyle başrolde karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Özel hayatında Berk Bakioğlu’yla birliktelik yaşayan oyuncu, 28. yaşını yüzüklü pozlarıyla kutlayınca evlilik sinyaline yeşil ışık yaktı!
Şifanur Gül, son dönemde hem dijital projelerdeki çıkışıyla hem de özel hayatıyla en çok konuşulan genç oyunculardan biri.
Özel hayat cephesinde Şifanur Gül’ün uzun süredir meslektaşı Berk Bakioğlu ile birlikte olduğu biliniyor.
Şifanur Gül, 26 Kasım’da paylaştığı doğum günü gönderisinde 28. yaşını kutladı.
