Hande Erçel'in İki Dünya Bir Dilek Filminin Moskova'daki Galasında Giydiği Elbise Tartışma Yarattı!
Hande Erçel, başrolünde yer aldığı “İki Dünya Bir Dilek” filminin Rusya gösterimi için Moskova’ya gitti. Prime Video için çekilen romantik film, Türkiye galasının ardından bu kez de Moskova’daki Oktyabr Sineması’nda düzenlenen görkemli bir geceyle Rus izleyicinin karşısına çıktı. Bileklere kadar uzanan beyaz elbisesiyle objektiflere poz veren Hande Erçel, hem şıklığı hem de etrafını saran kalabalık hayran kitlesiyle gecenin odak noktası oldu.
İşte o anlar:
Moskova galasında Hande Erçel, kırmızı halıya bileklere kadar uzanan, sade beyaz bir elbise ile katıldı.
