Ezhel, "Hiç Almanya'ya Taşınmamış Olsaydın Ne Farklı Olurdu?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti

Ezhel, "Hiç Almanya'ya Taşınmamış Olsaydın Ne Farklı Olurdu?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.11.2025 - 13:05

Rap sahnesinin en tartışmalı, en çok konuşulan isimlerinden Ezhel, son yıllarda sadece şarkılarıyla değil, Türkiye’den Almanya’ya uzanan kariyeriyle de gündemde. Bir dönem hakkında açılan davalar ve konser iptallerinden sonra soluğu Berlin’de alan Ezhel, artık yaşamını Almanya’da sürdürüyor.

Yeni bir röportajında “Hiç Almanya’ya taşınmamış olsaydın ne farklı olurdu?” sorusuna verdiği yanıtla Ezhel, yine gündeme yerleşti.

İşte o anlar:

Ezhel, son olarak Almanya'da katıldığı Metropol FM röportajında kendisine yöneltilen "Hiç Almanya'ya taşınmamış olsaydın ne farklı olurdu?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Ezhel, son olarak Almanya’da katıldığı Metropol FM röportajında kendisine yöneltilen “Hiç Almanya’ya taşınmamış olsaydın ne farklı olurdu?” sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Ezhel, Türkiye’de çok daha heyecanlı bir dinleyici kitlesi olduğunu, ama sosyal hayatının daha kısıtlı olduğunu söyleyerek “İstanbul’da gezerken hayatımda ilk defa bodyguard kullandım” cümlesiyle yaşadıklarını anlattı. Almanya’da daha rahat nefes alabildiğini ama sahnesi ve dinleyicisiyle Türkiye’nin yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Magazin Editörü
