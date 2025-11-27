İzzet Özilhan'dan Boşanan Yasemin Ergene Yeni Mesleğiyle Elde Ettiği Aylık Kazanç Dudak Uçuklattı!
14 yıllık evliliğin ardından İzzet Özilhan’la yollarını ayıran Yasemin Ergene, uzun süre “Acaba yeniden setlere mi dönecek?” sorusuyla gündemde kalmıştı. “Doktorlar” ve “Aşk Oyunu” gibi dizilerle hafızalara kazınan Ergene’den beklenen, yeniden oyunculuk yapmasıydı ama o bambaşka bir rota çizdi.
Patronlar Dünyası’nın haberine göre Yasemin Ergene, boşanma sonrası kameraların karşısına bu kez dizi setlerinde değil, sosyal medyadaki iş birlikleriyle çıktı. Ünlü ismin sosyal medyada yaptığı reklamlarla elde ettiği aylık kazanç dudak uçuklattı!
Eski oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan yıllarca magazinin en gözde çiftlerinden biri olarak anılmasının ardından boşanma kararı almıştı.
Yasemin Ergene'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilirken, sosyal medyada artan iş birlikleri sonrası kendisinin aylık kazancıyla ilgili iddialar dudak uçuklattı!
