İzzet Özilhan'dan Boşanan Yasemin Ergene Yeni Mesleğiyle Elde Ettiği Aylık Kazanç Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 12:42

14 yıllık evliliğin ardından İzzet Özilhan’la yollarını ayıran Yasemin Ergene, uzun süre “Acaba yeniden setlere mi dönecek?” sorusuyla gündemde kalmıştı. “Doktorlar” ve “Aşk Oyunu” gibi dizilerle hafızalara kazınan Ergene’den beklenen, yeniden oyunculuk yapmasıydı ama o bambaşka bir rota çizdi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre Yasemin Ergene, boşanma sonrası kameraların karşısına bu kez dizi setlerinde değil, sosyal medyadaki iş birlikleriyle çıktı. Ünlü ismin sosyal medyada yaptığı reklamlarla elde ettiği aylık kazanç dudak uçuklattı!

Eski oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan yıllarca magazinin en gözde çiftlerinden biri olarak anılmasının ardından boşanma kararı almıştı.

Çift, 2025 Eylül’ünde tek celsede yollarını ayırdı. Boşanma sonrası hem Sarıyer’deki Boğaz manzaralı aile evine veda edildi, hem de Yasemin Ergene için bambaşka bir dönem başladı. 

Birçok kişi, boşanmanın ardından Yasemin Ergene’nin mesleği olan oyunculuğa geri döneceğini düşünüyordu. Ancak Patronlar Dünyası’nın haberine göre işler bambaşka gelişti. Ergene, setler yerine gözünü sosyal medyaya çevirdi ve influencer'lığa başladı.

Yasemin Ergene'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilirken, sosyal medyada artan iş birlikleri sonrası kendisinin aylık kazancıyla ilgili iddialar dudak uçuklattı!

Boşanmanın resmileştiği 4 Eylül’ün üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra ilk reklamını yayınlayan Yasemin Ergene'nin; çamaşır makinesi iş birliğiyle başlayan bu süreci, moda markalarından sofra takımlarına, saç ve cilt bakım ürünlerinden yüz bakımına kadar uzanan bir reklam maratonuna dönüştü. Kısa sürede 15 farklı markanın kampanyasında yer aldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü isimlerle çalışan bir ajansla konuşulduğu ve Yasemin Ergene gibi, milyon takipçili tanınmış isimlerin Instagram’daki her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin TL arasında ücret aldığı iddia edildi. Ortalama 600 bin TL üzerinden bir hesap yapıldığında, Ergene'nin sadece son dönemdeki 15 reklam postundan yaklaşık 9 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Bu da ünlü ismin, kabaca aylık 3 milyon TL’lik bir gelir elde ettiği iddialarını manşetlere taşıdı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
