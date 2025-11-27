İzzet Özilhan'dan Boşanan Yasemin Ergene Yeni Mesleğiyle Elde Ettiği Aylık Kazanç Dudak Uçuklattı!

Boşanmanın resmileştiği 4 Eylül’ün üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra ilk reklamını yayınlayan Yasemin Ergene'nin; çamaşır makinesi iş birliğiyle başlayan bu süreci, moda markalarından sofra takımlarına, saç ve cilt bakım ürünlerinden yüz bakımına kadar uzanan bir reklam maratonuna dönüştü. Kısa sürede 15 farklı markanın kampanyasında yer aldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü isimlerle çalışan bir ajansla konuşulduğu ve Yasemin Ergene gibi, milyon takipçili tanınmış isimlerin Instagram’daki her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin TL arasında ücret aldığı iddia edildi. Ortalama 600 bin TL üzerinden bir hesap yapıldığında, Ergene'nin sadece son dönemdeki 15 reklam postundan yaklaşık 9 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Bu da ünlü ismin, kabaca aylık 3 milyon TL’lik bir gelir elde ettiği iddialarını manşetlere taşıdı.