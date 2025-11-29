Şiddet İddialarına Karışan Evrim Akın'a Alemin Kıralı Dizisinin Oyuncusu Metin Yıldız'dan Destek Geldi!

'Evrim Akın ile ilgili arayan, soran, yazan gazeteci dostlara ve sosyal medya üzerinden soru soran insanlara cevaben…

Alemin Kralı adlı dizide üç sezon boyunca çalıştık. Şahsen Evrim Akın’ın ne bir gün sette bir problem yaşadığını, ne çocuk oyuncularımıza kötü davrandığını, ne set çalışanlarıyla ters düştüğünü, ne sete geç kaldığını, ne rolünü geçiştirdiğini, ne de kimseye küfür ettiğini gördüm. Onun hakkında “o oldu, bu oldu” diye anlatılacak başka bir negatifliğine de şahit olmadım. Aksine profesyonelliğine, oyunculuğuna ve insanlığına her zaman hayranlık duydum. Bu kadar.'