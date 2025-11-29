Şiddet İddialarına Karışan Evrim Akın'a Alemin Kıralı Dizisinin Oyuncusu Metin Yıldız'dan Destek Geldi!
Bez Bebek setinden başlayan Evrim Akın tartışması, günler içinde büyüyüp Alemin Kıralı ekibine kadar uzandı. Bir yanda oyuncu Asena Keskinci ve fenomen Nez Demir’in ağır iddiaları, diğer yanda hem destek veren hem de imalı gönderme yapan eski rol arkadaşları derken, şimdi de Alemin Kıralı’nın başrollerinden Metin Yıldız’ın Evrim Akın’a sahip çıkan açıklaması gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bez Bebek’in “Yağmur”u Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı paylaşımla dizi setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bu noktada, Alemin Kıralı’nın Oben’in babası Şafak Sezer’le birlikte dizinin en görünür yüzlerinden olan Metin Yıldız da X hesabından bir açıklama paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın