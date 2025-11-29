onedio
Şiddet İddialarına Karışan Evrim Akın'a Alemin Kıralı Dizisinin Oyuncusu Metin Yıldız'dan Destek Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
29.11.2025 - 20:26

Bez Bebek setinden başlayan Evrim Akın tartışması, günler içinde büyüyüp Alemin Kıralı ekibine kadar uzandı. Bir yanda oyuncu Asena Keskinci ve fenomen Nez Demir’in ağır iddiaları, diğer yanda hem destek veren hem de imalı gönderme yapan eski rol arkadaşları derken, şimdi de Alemin Kıralı’nın başrollerinden Metin Yıldız’ın Evrim Akın’a sahip çıkan açıklaması gündeme geldi.

Bez Bebek’in “Yağmur”u Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı paylaşımla dizi setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü.

Keskinci; kendisine bağırıldığını, aşağılandığını, “kanser olacaksın” gibi cümleler duyduğunu ve sette mobbinge maruz kaldığını iddia etti.

Genç oyuncu ayrıca, anne ve babasının boşanma sürecinde Evrim Akın ile babasının uzun süredir birlikte olduğunu, bu ilişkinin aile yapısını etkilediğini ileri sürdü. 

Olay sadece Bez Bebek kadrosuyla sınırlı kalmadı. Alemin Kıralı dizisinde Evrim Akın’la birlikte çalışan bazı isimler de sosyal medyada dikkat çeken mesajlar paylaştı. Dizide Mehveş’i canlandıran Zeynep Gülmez, Instagram’da “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ilahi adalet ya da ettiğini bulma…” minvalinde bir not paylaşarak, isim vermeden yaşananlara gönderme yaptı. Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün de benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

Tam bu noktada, Alemin Kıralı’nın Oben’in babası Şafak Sezer’le birlikte dizinin en görünür yüzlerinden olan Metin Yıldız da X hesabından bir açıklama paylaştı.

'Evrim Akın ile ilgili arayan, soran, yazan gazeteci dostlara ve sosyal medya üzerinden soru soran insanlara cevaben…

Alemin Kralı adlı dizide üç sezon boyunca çalıştık. Şahsen Evrim Akın’ın ne bir gün sette bir problem yaşadığını, ne çocuk oyuncularımıza kötü davrandığını, ne set çalışanlarıyla ters düştüğünü, ne sete geç kaldığını, ne rolünü geçiştirdiğini, ne de kimseye küfür ettiğini gördüm. Onun hakkında “o oldu, bu oldu” diye anlatılacak başka bir negatifliğine de şahit olmadım. Aksine profesyonelliğine, oyunculuğuna ve insanlığına her zaman hayranlık duydum. Bu kadar.'

