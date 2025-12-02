Estetikleriyle Gündem Olan 61 Yaşındaki Sertab Erener'in Son Hali Gençlere Taş Çıkarttı!
Son dönemde Sertab Erener’in adı, şarkılarından çok yüzündeki değişim ve estetik iddialarıyla anılıyor. Yıllar sonra yeniden çektiği “Mecbursun” klibi, bu tartışmaların başlangıç noktası olmuş, klibin yayımlanmasının ardından sosyal medyada “tanıyamadık”, “yüzü tamamen değişmiş” gibi yorumlar hızla yayılmıştı. Erener’in elmacık kemikleri ve çene hattının belirginliğine dikkat çekilirken, estetik müdahale iddiaları manşete taşınmıştı.
Erener'in ortaya çıkan son görüntülerinde yüzünün son hali gündeme oturdu!
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Sosyal medyada bir kesim, sanatçının daha genç görünmek için dolgu ve botoks yaptırdığını öne sürerken, bir kesim de Erener'in son haliyle şoka uğradı.
