Estetikleriyle Gündem Olan 61 Yaşındaki Sertab Erener'in Son Hali Gençlere Taş Çıkarttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 15:27

Son dönemde Sertab Erener’in adı, şarkılarından çok yüzündeki değişim ve estetik iddialarıyla anılıyor. Yıllar sonra yeniden çektiği “Mecbursun” klibi, bu tartışmaların başlangıç noktası olmuş, klibin yayımlanmasının ardından sosyal medyada “tanıyamadık”, “yüzü tamamen değişmiş” gibi yorumlar hızla yayılmıştı. Erener’in elmacık kemikleri ve çene hattının belirginliğine dikkat çekilirken, estetik müdahale iddiaları manşete taşınmıştı.

Erener'in ortaya çıkan son görüntülerinde yüzünün son hali gündeme oturdu!

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Sosyal medyada bir kesim, sanatçının daha genç görünmek için dolgu ve botoks yaptırdığını öne sürerken, bir kesim de Erener'in son haliyle şoka uğradı.

Daha önce sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaşan ve bu paylaşımlarla “filtresiz” hâlini gösteren Sertab Erener  “Yardımcı olayım, tanıyamamış olabilirsiniz… Ben Sertab” sözleriyle çıkan haberleri ve yapılan yorumları tiye almıştı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
