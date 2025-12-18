onedio
Modayla Arası Bu Yıl Pek Açık Olmayan Ünlüler: 2025'in Göz Kanatan Davet Kombinleri

Modayla Arası Bu Yıl Pek Açık Olmayan Ünlüler: 2025'in Göz Kanatan Davet Kombinleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.12.2025 - 09:01

2025 bitti bitiyor ama bazı kombinler var ki hâlâ gözümüzün önünden gitmiyor… Maalesef iyi anlamda değil 😅 Bu yıl davetler, galalar, lansmanlar derken ünlüler adeta podyumdan podyuma koştu. Kimileri şıklığıyla alkış topladı, kimileri ise “Bunu gerçekten giymiş mi?” dedirtti. Renkler mi suçlu, kesimler mi talihsiz bilinmez ama bazı tercihler resmen göz kanattı. Biz de bu yıl boyunca davetlerde karşımıza çıkıp içimizi burkan o kombinleri tek tek hatırladık. 

Hazırsanız, moda adına yaşanan küçük travmalara birlikte göz atalım!

Sibel Can

Sibel Can

Fadik Sevin Atasoy

Fadik Sevin Atasoy

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz

Lyas Medini

Lyas Medini

Can Yaman

Can Yaman
Demet Özdemir

Demet Özdemir

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Julia Fox

Julia Fox

Bilge Öztürk

Bilge Öztürk
Megan Tee Stallion

Megan Tee Stallion

Hande Yener

Hande Yener

Sarah Paulson

Sarah Paulson

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
