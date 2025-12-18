Modayla Arası Bu Yıl Pek Açık Olmayan Ünlüler: 2025'in Göz Kanatan Davet Kombinleri

2025 bitti bitiyor ama bazı kombinler var ki hâlâ gözümüzün önünden gitmiyor… Maalesef iyi anlamda değil 😅 Bu yıl davetler, galalar, lansmanlar derken ünlüler adeta podyumdan podyuma koştu. Kimileri şıklığıyla alkış topladı, kimileri ise “Bunu gerçekten giymiş mi?” dedirtti. Renkler mi suçlu, kesimler mi talihsiz bilinmez ama bazı tercihler resmen göz kanattı. Biz de bu yıl boyunca davetlerde karşımıza çıkıp içimizi burkan o kombinleri tek tek hatırladık.

Hazırsanız, moda adına yaşanan küçük travmalara birlikte göz atalım!