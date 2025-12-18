onedio
Gupse Özay'dan Barış Arduç'un Hanımcılıkta Çığır Açan "Karım" Çıkışına Gözdağı İçeren Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.12.2025 - 08:54

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 'kas' muhabbetiyle gündemden düşmüyor! Gupse Özay’ın Berfu Yenenler’in programında eşiyle ilgili yaptığı rahat ve umursamaz yorumlar sosyal medyada epey konuşulmuştu. Barış Arduç ise eşinin sözlerine sahip çıkarak 'Ne diyorsa doğrudur, benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu. Bu tatlı atışmanın yankıları sürerken gözler yeniden Gupse Özay’a çevrildi. Ünlü oyuncu, önceki akşam magazincilerin sorularını yanıtladı. Özay’ın 'Beylerin biraz hanımcı olmaları gerekiyor' vurgusu ise gülümsetti.

Buyrun birlikte bakalım 👇

Kaynak: 2. Sayfa

Evlilikleri, uyumları ve doğal halleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Gupse Özay ve Barış Arduç’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Evlilikleri, uyumları ve doğal halleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Gupse Özay ve Barış Arduç’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

2020 yılında ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya başlayan çift, sessiz sedasız evlenmişti. 2022 yılında ise kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi. O günden bu yana hem özel hayatları hem de verdikleri samimi röportajlarla sık sık gündeme gelen ikili, son haftalarda esprili açıklamalarıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Gupse Özay, Berfu Yenenler’in programına konuk olmuştu. Programda eşi Barış Arduç’la ilgili yaptığı 'Deniz manzaralı ev gibi düşünün, artık alıştım. Barış’a bakmıyorum' şeklindeki sözleri izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Bu rahat ve özgüvenli itiraf kısa sürede sosyal medyada yorumlara boğulmuştu.

Kaçıranlar için:

Bu sözler kısa sürede Barış Arduç’a da sorulmuştu.

Bu sözler kısa sürede Barış Arduç’a da sorulmuştu.

Ünlü oyuncu, eşinin yorumuna tek cümleyle nokta koymuş ve 'Ne diyorsa doğru demiştir benim karım' diyerek hem eşine sahip çıkmış hem de hanımcılığını konuşturmuştu.

Son olarak geçtiğimiz saatlerde magazinciler Arduç'un yanıtını Gupse Özay’a hatırlattı.

Ünlü oyuncu bu kez konuyu sağlık vurgusuna bağladı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
