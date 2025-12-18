Gupse Özay'dan Barış Arduç'un Hanımcılıkta Çığır Açan "Karım" Çıkışına Gözdağı İçeren Yanıt!
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 'kas' muhabbetiyle gündemden düşmüyor! Gupse Özay’ın Berfu Yenenler’in programında eşiyle ilgili yaptığı rahat ve umursamaz yorumlar sosyal medyada epey konuşulmuştu. Barış Arduç ise eşinin sözlerine sahip çıkarak 'Ne diyorsa doğrudur, benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu. Bu tatlı atışmanın yankıları sürerken gözler yeniden Gupse Özay’a çevrildi. Ünlü oyuncu, önceki akşam magazincilerin sorularını yanıtladı. Özay’ın 'Beylerin biraz hanımcı olmaları gerekiyor' vurgusu ise gülümsetti.
Kaynak: 2. Sayfa
Evlilikleri, uyumları ve doğal halleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Gupse Özay ve Barış Arduç’u mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bu sözler kısa sürede Barış Arduç’a da sorulmuştu.
Ünlü oyuncu bu kez konuyu sağlık vurgusuna bağladı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
