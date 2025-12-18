Gupse Özay'dan Barış Arduç'un Hanımcılıkta Çığır Açan "Karım" Çıkışına Gözdağı İçeren Yanıt!

2020 yılında ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya başlayan çift, sessiz sedasız evlenmişti. 2022 yılında ise kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi. O günden bu yana hem özel hayatları hem de verdikleri samimi röportajlarla sık sık gündeme gelen ikili, son haftalarda esprili açıklamalarıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Gupse Özay, Berfu Yenenler’in programına konuk olmuştu. Programda eşi Barış Arduç’la ilgili yaptığı 'Deniz manzaralı ev gibi düşünün, artık alıştım. Barış’a bakmıyorum' şeklindeki sözleri izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Bu rahat ve özgüvenli itiraf kısa sürede sosyal medyada yorumlara boğulmuştu.