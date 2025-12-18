onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burcu Biricik'in Meslektaşı Hande Erçel'e Övgü Dolu Sözleri Sosyal Medyada Alkış Topladı

Burcu Biricik'in Meslektaşı Hande Erçel'e Övgü Dolu Sözleri Sosyal Medyada Alkış Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.12.2025 - 14:06

Prime Video’da yayınlanan İki Dünya Bir Dilek filmiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan Hande Erçel, meslektaşlarından da tam not aldı. Filmin hikayesini bizzat kaleme alan Erçel, bu cesur adımıyla sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Bu kez güzel oyuncuya destek Burcu Biricik’ten geldi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Biricik'in Erçel’i tebrik etmesi sosyal medyada alkış topladı.

Buyrun detaylara birlikte bakalım 👇

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı, Prime Video’da izleyiciyle buluşan İki Dünya Bir Dilek filmi, yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni topladı.

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı, Prime Video’da izleyiciyle buluşan İki Dünya Bir Dilek filmi, yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni topladı.

Filmi özel kılan detaylardan biri ise hikayesinin Hande Erçel tarafından yazılmış olmasıydı. Ünlü oyuncu, bu projeyle kariyerinde bir ilke imza atarak yalnızca oyunculuğuyla değil, yaratıcı yönüyle de adından söz ettirmişti.

Son dönemde kariyeri oldukça dolu geçen Hande Erçel’i bu yıl ekranlarda sıkça görmüştük. Önce Barış Arduç’la birlikte rol aldığı Rüzgara Bırak filmi, ardından Aşkı Hatırla ve Aşk ve Gözyaşı dizileriyle izleyici karşısına çıkan Erçel, son olarak Metin Akdülger’le kamera karşısına geçtiği İki Dünya Bir Dilek ile gündeme gelmişti. Filmin hikayesini Erçel’in kaleme alması, hem hayranlarından hem de sektör içinden takdir toplamıştı. Görünen o ki bu adım, meslektaşlarına da ilham verdi.

Geçtiğimiz akşam magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Burcu Biricik, kendisinin de yazmaya hevesli olduğunu dile getirdi.

Burcu Biricik’in bu samimi sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da iki oyuncu arasındaki desteği alkışladı.

Burcu Biricik’in bu samimi sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da iki oyuncu arasındaki desteği alkışladı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın