Burcu Biricik'in Meslektaşı Hande Erçel'e Övgü Dolu Sözleri Sosyal Medyada Alkış Topladı

Filmi özel kılan detaylardan biri ise hikayesinin Hande Erçel tarafından yazılmış olmasıydı. Ünlü oyuncu, bu projeyle kariyerinde bir ilke imza atarak yalnızca oyunculuğuyla değil, yaratıcı yönüyle de adından söz ettirmişti.

Son dönemde kariyeri oldukça dolu geçen Hande Erçel’i bu yıl ekranlarda sıkça görmüştük. Önce Barış Arduç’la birlikte rol aldığı Rüzgara Bırak filmi, ardından Aşkı Hatırla ve Aşk ve Gözyaşı dizileriyle izleyici karşısına çıkan Erçel, son olarak Metin Akdülger’le kamera karşısına geçtiği İki Dünya Bir Dilek ile gündeme gelmişti. Filmin hikayesini Erçel’in kaleme alması, hem hayranlarından hem de sektör içinden takdir toplamıştı. Görünen o ki bu adım, meslektaşlarına da ilham verdi.