Burcu Biricik'in Meslektaşı Hande Erçel'e Övgü Dolu Sözleri Sosyal Medyada Alkış Topladı
Prime Video’da yayınlanan İki Dünya Bir Dilek filmiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan Hande Erçel, meslektaşlarından da tam not aldı. Filmin hikayesini bizzat kaleme alan Erçel, bu cesur adımıyla sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Bu kez güzel oyuncuya destek Burcu Biricik’ten geldi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Biricik'in Erçel’i tebrik etmesi sosyal medyada alkış topladı.
Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı, Prime Video’da izleyiciyle buluşan İki Dünya Bir Dilek filmi, yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz akşam magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Burcu Biricik, kendisinin de yazmaya hevesli olduğunu dile getirdi.
Burcu Biricik’in bu samimi sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da iki oyuncu arasındaki desteği alkışladı.
