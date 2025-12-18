Bir Neslin Ortak Yarası: Bir Kadın, Hayallerine Engel Olan Annesiyle 15 Yıl Sonra Yüzleşti

Genç bir kadın, yıllar önce içinde ukde kalan bir hayaliyle annesinin karşısına çıktı ve 15 yıl sonra ilk kez açık açık yüzleşti.

Videoda genç kadın, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tiyatro okumak istediğini, ancak annesinin buna izin vermediğini dile getirdi. Annesine dönerek, 'Ben tiyatro okumak istiyordum. Hem yeteneğim vardı hem de isteğim. Neden istediğim şeyi yapmama izin vermedin?' sözleriyle içindeki kırgınlığı paylaştı. O dönem o bölümlere bakış açısının farklı olduğunu ifade eden anne, 'O zamanlar böyle bölümlere güzel bakılmıyordu. Seni daha iyi yerlerde görmek istedim. Avukat, doktor, mimar gibi…' diyerek kararının arkasındaki nedeni anlattı.

Bu samimi itirafların ardından anne ve kızın birbirlerine sarılarak ağladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.