Beyler Bu Test Sadece Size Özel: Cilt Bakımı Hakkında Eksiğini Bulmaya Yardımcı Oluyoruz!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin cilt bakımında. büyük eksiklikler var. Yüzünü yıkama şeklin ve hatta su sıcaklığı bile cildinde büyük etki yaratıyor. Cildine uygun bir temizleyici, nemlendirici ve hatta tonik seçme konusunda daha dikkatli olman gerekiyor. Cilt problemlerin arada nüksedebilir ki bu doğal bir şey ama kullanacağın ürünlerle bu problemleri en aza indirme şansın var!