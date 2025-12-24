Beyler Bu Test Sadece Size Özel: Cilt Bakımı Hakkında Eksiğini Bulmaya Yardımcı Oluyoruz!
Aynaya baktığında cildinde ne görüyorsun? Eğer bir şey görmüyorsan cildin ya problemsiz bir cilttir ya da cilt bakımında eksik olanı hiç göremiyorsundur. Bu eksiği bulmak istiyorsan doğru yerdesin. O kadar kafa yormana gerek yok, eksiği biz bulacağız!
1. Güne başlarken cilt temizliğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
2. Tıraş olduktan sonra cildinde nasıl bir his oluşuyor?
3. Nasıl banyo yaptığın bile cilt bakımını etkiliyor. Duş alırken suyun sıcaklığı nasıl oluyor?
4. Daha önce kişisel bakım ürünleri satan mağazadan toplu bir alışveriş yaptın mı?
5. Hiç kız arkadaşlarının ya da partnerinin cilt bakım rutinlerine bakıp ilham aldığın oldu mu?
6. Sakal şeklini seç şimdi!
7. Nemlendirici kullanma alışkanlığın nasıldır diye sorsak?
8. Dürüst ol: Daha önce hiç güneş kremi kullandın mı?
Senin temel bakım eksikliğin var!
Bakım yapıyorsun ama düzensiz bir şekilde. İstikrar eksik.
Cilt bakımında cildini güçlendirici ürünler kullanmalısın.
Cilt bakımı rutinini baştan yazman gerekiyor!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
