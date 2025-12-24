onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Beyler Bu Test Sadece Size Özel: Cilt Bakımı Hakkında Eksiğini Bulmaya Yardımcı Oluyoruz!

etiket Beyler Bu Test Sadece Size Özel: Cilt Bakımı Hakkında Eksiğini Bulmaya Yardımcı Oluyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 15:01

Aynaya baktığında cildinde ne görüyorsun? Eğer bir şey görmüyorsan cildin ya problemsiz bir cilttir ya da cilt bakımında eksik olanı hiç göremiyorsundur. Bu eksiği bulmak istiyorsan doğru yerdesin. O kadar kafa yormana gerek yok, eksiği biz bulacağız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güne başlarken cilt temizliğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

2. Tıraş olduktan sonra cildinde nasıl bir his oluşuyor?

3. Nasıl banyo yaptığın bile cilt bakımını etkiliyor. Duş alırken suyun sıcaklığı nasıl oluyor?

4. Daha önce kişisel bakım ürünleri satan mağazadan toplu bir alışveriş yaptın mı?

5. Hiç kız arkadaşlarının ya da partnerinin cilt bakım rutinlerine bakıp ilham aldığın oldu mu?

5. Hiç kız arkadaşlarının ya da partnerinin cilt bakım rutinlerine bakıp ilham aldığın oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sakal şeklini seç şimdi!

7. Nemlendirici kullanma alışkanlığın nasıldır diye sorsak?

8. Dürüst ol: Daha önce hiç güneş kremi kullandın mı?

Senin temel bakım eksikliğin var!

Cilt bakımını biraz ihmal ediyor olabilirsin. Sadece suyla yıkamak veya rastgele ürünler kullanmak, cildindeki matlığın ve kuruluk hissinin temel sebebi olabilir. Cildinin temizlenmeye olduğu kadar neme ve ferahlamaya da ihtiyacı var. Basit bir temizleyici ve nemlendirici ile işe başlayarak cildindeki değişimi fark edebilirsin.

Bakım yapıyorsun ama düzensiz bir şekilde. İstikrar eksik.

Bakım yapıyorsun ama düzensiz bir şekilde. İstikrar eksik.

Bakım yapmaya çalışıyorsun ama istikrar konusunda eksiklerin var. Bazen cildinle ilgilenip bazen ihmal ediyorsun. Çok sıcak su kullanmak veya güneş kremini atlamak gibi alışkanlıklar cildinde hassasiyete yol açabilir. Düzenli bir rutin oluşturursan cildindeki kuruluk hissinin azaldığını ve daha parlak bir görünüm kazandığını göreceksin.

Cilt bakımında cildini güçlendirici ürünler kullanmalısın.

Cilt bakımında cildini güçlendirici ürünler kullanmalısın.

Sen genel kuralları biliyorsun ancak ürün seçiminde biraz daha spesifik olman gerekiyor. Cildini temizliyor ve nemlendiriyorsun ama sakal diplerini veya cildin güçlenmeye ihtiyaç duyan alanlarını biraz pas geçiyorsun. Senin eksiğin rutinine güçlendirici etkili serumlar veya sakal bakım yağları eklememek. Sadece yüzeyde kalmayıp, sakal ve cilt yapını destekleyen içeriklere yönelirsen o hedeflediğin pürüzsüz ve dolgun duruşu yakalayabilirsin.

Cilt bakımı rutinini baştan yazman gerekiyor!

Cilt bakımı rutinini baştan yazman gerekiyor!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin cilt bakımında. büyük eksiklikler var. Yüzünü yıkama şeklin ve hatta su sıcaklığı bile cildinde büyük etki yaratıyor. Cildine uygun bir temizleyici, nemlendirici ve hatta tonik seçme konusunda daha dikkatli olman gerekiyor. Cilt problemlerin arada nüksedebilir ki bu doğal bir şey ama kullanacağın ürünlerle bu problemleri en aza indirme şansın var!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın