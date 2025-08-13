Jack Sparrow Tekrar Denizlerde! Karayip Korsanları Yapımcısı Johnny Depp’le Geri Dönüş İçin Konuştu
Karayip Korsanları filminde en çok dikkat çeken karakterlerden biri biliriz ki Jack Sparrow’dur. Mimikleri, sallana sallana yürüyüşü ve akılda kalan komik replikleriyle bizi büyüleyen ikonik karakter, bu unutulmaz serinin kalbi haline gelmişti. Şimdi de Karayip Korsanları'nın bir diğer devam filmi için yeni bir gelişme var. Üstelik Jack Sparrow hakkında! Filmin yapımcısının Johnny Depp ile görüştüğüne dair bazı iddialar söz konusu. Şimdi bu iddiaları ve detaylarını birlikte inceleyelim.
HuffPost
Jack Sparrow bizimle ilk kez 2003 yılında buluşmuştu.
Karayip Korsanları filminin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni filminde Jack Sparrow'un geri dönmesi için çabalıyor.
Jack Sparrow Geri Dönecek mi?
``Senaryoyu beğenirse, bence yapar.`` demiş. Yani her şey senaryoya bağlı öylemi. Amber yüzünden adamı kovmadılar mı? Dışlayan rol vermeyen bunlar değilmi... Devamını Gör