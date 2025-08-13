Jack Sparrow Tekrar Denizlerde! Karayip Korsanları Yapımcısı Johnny Depp’le Geri Dönüş İçin Konuştu

Karayip Korsanları filminde en çok dikkat çeken karakterlerden biri biliriz ki Jack Sparrow’dur. Mimikleri, sallana sallana yürüyüşü ve akılda kalan komik replikleriyle bizi büyüleyen ikonik karakter, bu unutulmaz serinin kalbi haline gelmişti. Şimdi de Karayip Korsanları'nın bir diğer devam filmi için yeni bir gelişme var. Üstelik Jack Sparrow hakkında! Filmin yapımcısının Johnny Depp ile görüştüğüne dair bazı iddialar söz konusu. Şimdi bu iddiaları ve detaylarını birlikte inceleyelim.

Kaynak: HuffPost