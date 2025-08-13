onedio
Jack Sparrow Tekrar Denizlerde! Karayip Korsanları Yapımcısı Johnny Depp'le Geri Dönüş İçin Konuştu

Gündem
Ceyda
13.08.2025 - 14:06

Karayip Korsanları filminde en çok dikkat çeken karakterlerden biri biliriz ki Jack Sparrow’dur. Mimikleri, sallana sallana yürüyüşü ve akılda kalan komik replikleriyle bizi büyüleyen ikonik karakter, bu unutulmaz serinin kalbi haline gelmişti. Şimdi de Karayip Korsanları'nın bir diğer devam filmi için yeni bir gelişme var. Üstelik Jack Sparrow hakkında! Filmin yapımcısının Johnny Depp ile görüştüğüne dair bazı iddialar söz konusu. Şimdi bu iddiaları ve detaylarını birlikte inceleyelim. 

Jack Sparrow bizimle ilk kez 2003 yılında buluşmuştu.

İlk kez Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti filminde karşımıza çıkan Kaptan Jack Sparrow, sivri zekâsı, bitmek bilmeyen özgürlük tutkusu ve çoğu zaman tesadüfe dayanan planlarıyla hafızalara kazındı. Kendine özgü yürüyüşü, alaycı gülümsemesi ve “başı belada ama yine de rahat” tavırlarıyla, onu izleyen herkesi kendine aşık etmişti. Filmi birkaç dakika izleyen biri bile onu rahatça hatırlayabilir.

Karayip Korsanları filminin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni filminde Jack Sparrow'un geri dönmesi için çabalıyor.

HuffPost'un haberine göre yapımcı Jerry Bruckheimer, verdiği röportajda Johnny Depp’le görüştüğünü söyledi. Sözlerine, “Senaryoyu beğenirse, bence yapar” diyerek devam eden Bruckheimer, her şeyin senaryonun nasıl olacağına bağlı olduğunu belirtti. Depp’i överek, “O inanılmaz bir sanatçı ve çok kendine has bir görünüme sahip. Kaptan Jack’i o yarattı. Bu karakter sayfada böyle yazmıyordu; o, biraz Pepé Le Pew ve Keith Richards karışımıyla Jack Sparrow’u kendi yorumuyla ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

Jack Sparrow Geri Dönecek mi?

Şu an için kesin bir evet ya da hayır yok. Yapımcı Jerry Bruckheimer, “Senaryoyu beğenirse, bence yapar” diyerek Johnny Depp'in devam edip etmemesinin sadece senaryoya bağlı olduğunu söylüyor.

Kübra Aydın

``Senaryoyu beğenirse, bence yapar.`` demiş. Yani her şey senaryoya bağlı öylemi. Amber yüzünden adamı kovmadılar mı? Dışlayan rol vermeyen bunlar değilmi... Devamını Gör