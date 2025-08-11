onedio
Sahtekârlar Dizisinin Güçlü Oyuncu Kadrosuna Eklenecek İsim Belli Oldu!

11.08.2025 - 16:15

Sema Ergenekon imzalı güçlü senaryosu ve Ali Bilgin yönetmenliğiyle dikkat çeken Sahtekârlar, yeni sezonda Now TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Hilal Altınbilek, Burak Deniz, Tamer Levent ve Perihan Savaş gibi usta isimleri buluşturan dizinin merakla beklenen yeni oyuncusu belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Sahtekârlar dizisinin, sezonun en iddialı dram projelerinden biri olması bekleniyor

Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sahtekârlar, hem kadrosu hem de hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek (Reyhan), Burak Deniz (Ertan), Tamer Levent (Hidayet) ve Perihan Savaş (Hüma) yer alıyor. Son olarak ekibe Elçin Afacan (Feraye) da katılarak kadroyu güçlendirdi.

Dizinin hikâyesi; güçlü ve zengin bir ailenin sırlarla dolu hayatına odaklanıyor. Hidayet Kutman’ın yıllardır kavuşmayı beklediği gayrimeşru kızı Feraye’nin ortaya çıkışı, ailedeki dengeleri altüst ederken, geçmişten gelen sırlar ve çıkar çatışmaları da birer birer gün yüzüne çıkacak.

Elçin Afacan ‘Sahtekârlar’ Dizisinin Feraye’si Oldu!

Güçlü isimleri bir araya getiren yapımın yeni transferi, son dönemin dikkat çeken oyuncularından Elçin Afacan oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Afacan, dizide Hidayet Kutman’ın yıllardır kavuşmayı hayal ettiği gayrimeşru kızı Feraye karakterine hayat verecek. Feraye, hikâyede hem aile bağları hem de geçmişin sırları üzerinden güçlü bir dramatik çizgi oluşturacak. Elçin Afacan daha önce Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi ve Çöp Adam gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

