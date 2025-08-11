Sahtekârlar Dizisinin Güçlü Oyuncu Kadrosuna Eklenecek İsim Belli Oldu!

Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sahtekârlar, hem kadrosu hem de hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek (Reyhan), Burak Deniz (Ertan), Tamer Levent (Hidayet) ve Perihan Savaş (Hüma) yer alıyor. Son olarak ekibe Elçin Afacan (Feraye) da katılarak kadroyu güçlendirdi.

Dizinin hikâyesi; güçlü ve zengin bir ailenin sırlarla dolu hayatına odaklanıyor. Hidayet Kutman’ın yıllardır kavuşmayı beklediği gayrimeşru kızı Feraye’nin ortaya çıkışı, ailedeki dengeleri altüst ederken, geçmişten gelen sırlar ve çıkar çatışmaları da birer birer gün yüzüne çıkacak.