Kıskanmak Dizisi Konusu Nedir? Kıskanmak Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

Kıskanmak Dizisi Konusu Nedir? Kıskanmak Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

07.08.2025 - 10:06

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan “Kıskanmak”, şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımları arasına girmeyi başardı. Özgü Namal’ın yıllar sonra ekrana döndüğü dizi; kıskançlık, yasak aşk ve aile içi gerilim gibi güçlü temalarıyla dikkat çekiyor. Ay Yapım imzalı bu dramatik hikâye, 2025–2026 sezonunda NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrol kadrosu ve edebi arka planıyla merak uyandıran Kıskanmak dizisini, birlikte tüm detaylarıyla inceleyelim.

Zonguldak’ta geçen hikâyede, toplumdan dışlanmış ve yalnız bir kadın olan Seniha’nın gözünden kıskançlık, bastırılmış öfke ve aile içi çatışmalar anlatılıyor. Abisi Halit’in genç ve güzel nişanlısı Mükerrem’e duyduğu kıskançlık, olayların fitilini ateşliyor. Mükerrem’in başkasına âşık olmasıyla işler iyice karışıyor ve herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişiyor.

Kıskanmak dizisi, edebiyat dünyasının önemli kalemlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. İlk kez 1946 yılında yayımlanan Kıskanmak kitabı, kıskançlık duygusunun insan psikolojisinde nasıl yer ettiğini çarpıcı bir şekilde işler. Zonguldak’ta geçen bu dönem romanı, bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ve kadın kimliği gibi temaları derinlemesine ele alır. Dizi de tam olarak bu güçlü edebi altyapıyı ekranlara taşıyor.

Dizinin başrolünde, uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Özgü Namal yer alıyor ve Seniha karakterine hayat veriyor. Abisi Halit rolünde ise Mehmet Günsür’ü izliyoruz. Halit’in genç ve güzel nişanlısı Mükerrem’i Hafsanur Sancaktutan canlandırırken, Mükerrem’in yasak aşk yaşadığı Nüzhet karakterine Selahattin Paşalı hayat veriyor. Kadroda ayrıca Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Beril Pozam, Dilara Aksüyek ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Kıskanmak Dizisi, Ay Yapım imzasıyla yeni sezonda NOW TV üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Kıskanmak dizisinin 13 Eylül Cuma (2025) tarihinde başlayacağı konuşuluyor. Diziyi, her Cuma akşamı saat 20:00 itibarıyla NOW TV’de izleyebileceğiz.

Eğer Kıskanmak dizisinin konusu ilgini çektiyse muhtemelen bu dizileri de sevebilirsin: Masumlar Apartmanı, Veda Mektubu, Camdaki Kız, Hatırla Gönül, İstanbullu Gelin.

