Kıskanmak Dizisi Konusu Nedir? Kıskanmak Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

Kıskanmak dizisi, edebiyat dünyasının önemli kalemlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. İlk kez 1946 yılında yayımlanan Kıskanmak kitabı, kıskançlık duygusunun insan psikolojisinde nasıl yer ettiğini çarpıcı bir şekilde işler. Zonguldak’ta geçen bu dönem romanı, bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ve kadın kimliği gibi temaları derinlemesine ele alır. Dizi de tam olarak bu güçlü edebi altyapıyı ekranlara taşıyor.