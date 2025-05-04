Çarpıntı Konusu Nedir? Çarpıntı Oyuncuları ve Tüm Detaylar
OGM Pictures Star TV ekranlarında yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Çarpıntı'nın senaryosunu Deniz Dargı üstleniyor. Diziyle ilgili gelişmeler merak edilmeye başladı.
Çarpıntı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir soruları araştırılmaya başladı.
İşte detaylar...
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Çarpıntı Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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