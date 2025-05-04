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Çarpıntı Konusu Nedir? Çarpıntı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çarpıntı Konusu Nedir? Çarpıntı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 22:13

OGM Pictures Star TV ekranlarında yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Çarpıntı'nın senaryosunu Deniz Dargı üstleniyor. Diziyle ilgili gelişmeler merak edilmeye başladı.

Çarpıntı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir soruları araştırılmaya başladı. 

İşte detaylar...

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Çarpıntı Konusu

Çarpıntı Konusu

Çarpıntı dizisinin yapay kalp destek cihazına bağlı bir genç kız olan Aslı’nın hikayesini konu alacağı biliniyor. İzleyicileri derinden etkileyecek dram dizisinde Aslı'nın zorlu yaşam mücadelesi ve hayatta kalma isteği izleyiciye yansıtılacak.

Çarpıntı Oyuncu Kadrosu

Çarpıntı Oyuncu Kadrosu

Çarpıntı dizisiyle ilgili oyuncu görüşmeleri sürüyor. Dizinin kadrosu henüz belli olmadı.

Çarpıntı Bölümler ve Sezonlar

Çarpıntı Bölümler ve Sezonlar

Yeni sezonda yayınlanması planlanan Çarpıntı'nın henüz hiçbir bölümü yayınlanmadı.

Çarpıntı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çarpıntı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çarpıntı'nın Star TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Ancak dizinin yayın platformu henüz belli değil.

Çarpıntı İzlenme Oranları ve Reytingler

Çarpıntı İzlenme Oranları ve Reytingler

Çarpıntı dizisi henüz yayınlanmaya başlamadığı için izlenme oranları ve reytingleri henüz belli olmadı.

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Çarpıntı Eleştiri ve Ödüller

Çarpıntı Eleştiri ve Ödüller

Dizi henüz yayınlanmadığı için hakkında eleştiri ve ödül bulunmuyor.

Çarpıntı Son Haberler

Çarpıntı Son Haberler

Çarpıntı dizisiyle ilgili son haberler dizinin yayınlanacağıyla ilgili. Dizinin senaristi, yönetmeni ve yapımcısı ile konusunu içeren haberler yapılmış durumda.

Çarpıntı Benzeri Diziler

Çarpıntı Benzeri Diziler

Henüz yayınlanmamasına rağmen bir dram dizisi olması sebebiyle İlk ve Son, Sahipsizler, Kardeşlerim dizileri benzer olarak örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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