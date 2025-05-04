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Funda Kayacık Yarı Finalde Seslendirdiği Eurovision Şarkısıyla Bir Kez Daha O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu

Funda Kayacık Yarı Finalde Seslendirdiği Eurovision Şarkısıyla Bir Kez Daha O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 20:07

O Ses Türkiye'de hızlı ilerleyen sezonda yarı finali geride bıraktık. Heyecanın ve temponun yüksek olduğu programda, sesiyle herkesi etkileyen Funda Kayacık bir kez daha herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Fenomen yarışmacı, İsviçre'den Nemo adlı şarkıcının 2024 yılında Eurovision birincisi olmasını sağlayan The Code adlı şarkıyı seslendirerek adını finale yazdırdı.

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Dublaj sanatçısı Funda Kayacık, sesiyle O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu.

Dublaj sanatçısı Funda Kayacık, sesiyle O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu.

Pek çok karakteri seslendirdiği öğrenilen ve aynı zamanda Instagram fenomeni olan Funda Kayacık, O Ses Türkiye'de çok konuşulmuştu. Tercihini Beyazıt Öztürk'ten yana kullanan Funda Kayacık dün akşam yarı final performansını sergiledi.

Funda Kayacık, yarı finalde geçtiğimiz yıl İsviçre'ye Eurovision'u kazandıran Nemo'nun The Code adlı şarkısını seslendirdi.

Funda Kayacık, yarı finalde geçtiğimiz yıl İsviçre'ye Eurovision'u kazandıran Nemo'nun The Code adlı şarkısını seslendirdi.

Kostüm tercihi ve şarkıyı seslendirirken gerçekleştirdiği performansla gündem olan Funda Kayacık, adını finale yazdırmayı başardı. Kayacık'ın performansına yorum yağdı.

Performansı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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