Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'dan Günler Sonra İlk Paylaşım Geldi
Gönül Dağı dizisinde Taner olarak izlediğimiz Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda ciddi bir trafik kazası geçirmişti. İstanbul'dan Sivrihisar'a hareket eden set aracının taklalar atması sonucu kaburgasını kıran Atan bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Berk Atan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım geldi.
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5 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda izlediğimiz Berk Atan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.
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Berk Atan, Instagram hesabından "Çok Şükür" yazdığı bir paylaşımla günler sonra ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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