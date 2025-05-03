ATV'nin Yaz Dizisi "Aile Saadeti"nin Başrol Oyuncuları Belli Oldu
Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i tekrardan bir araya getiren atv'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti'nin başrolleri belli oldu. Son döneme damga vurmuş iki genç oyuncu, Aile Saadeti dizisinde partner oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv, yaz sezonuna Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den "Aile Saadeti" dizisiyle giriyor.
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Buse Meral ve Burak Dakak, Aile Saadeti'nde partner oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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