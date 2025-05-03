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ATV'nin Yaz Dizisi "Aile Saadeti"nin Başrol Oyuncuları Belli Oldu

ATV'nin Yaz Dizisi "Aile Saadeti"nin Başrol Oyuncuları Belli Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.05.2025 - 18:39

Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i tekrardan bir araya getiren atv'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti'nin başrolleri belli oldu. Son döneme damga vurmuş iki genç oyuncu, Aile Saadeti dizisinde partner oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv, yaz sezonuna Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den "Aile Saadeti" dizisiyle giriyor.

atv, yaz sezonuna Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den "Aile Saadeti" dizisiyle giriyor.

Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i yıllar sonra tekrardan bir araya getirecek olan Aile Saadeti dizisinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan ve Fatih Al gibi oyuncuların yer aldığı kadroda sonunda başrol oyuncuları da belli oldu!

Buse Meral ve Burak Dakak, Aile Saadeti'nde partner oldu!

Buse Meral ve Burak Dakak, Aile Saadeti'nde partner oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncular Buse Meral ve Burak Dakak, Aile Saadeti'nin başrolleri oldu. Ödüllü oyuncu Burak Dakak dizide Murat rolü seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken Buse Meral'i Gönül olarak izleyeceğiz.

Altuntaş, haziran ayında seyirciyle buluşacak dizinin okuma provalarının hafta başında başlayacağını duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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