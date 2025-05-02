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Doktorlar Dizisinin Ela, Hasan ve Arslan'ı Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Doktorlar Dizisinin Ela, Hasan ve Arslan'ı Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 22:25 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 22:30

2006-2011 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisi o döneme damga vuran işlerin başında geliyor. ABD yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizi hala tekrarlarıyla yoğun ilgi görürken Doktorlar'ın Dr. Arslan, Dr. Ela ve Dr. Hasan'ını canlandıran Devrim Nas, Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra bir araya geldi.

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Show TV'de yayınlanan Doktorlar, bir dönem televizyonda fırtına gibi esmişti.

Show TV'de yayınlanan Doktorlar, bir dönem televizyonda fırtına gibi esmişti.

ABD yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan Doktorlar, yayınlandığı 2006-2011 yıllarında reytingleri altüst etmiş, ikonik sahneleriyle gündemden düşmemişti. Tekrar bölümleri hala en çok izlenen diziler arasında yer alan dizimiz özellikle Levent ve Ela'nın düğün sahnesindeki 'Ağla Kalbim' şarkısıyla zirveye çıkmıştı.

Kutsi, Yasemin Özilhan, Devrim Nas, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Bekir Aksoy'un rol aldığı Doktorlar'ın karakterleri de unutulmazdı.

Kutsi, Yasemin Özilhan, Devrim Nas, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Bekir Aksoy'un rol aldığı Doktorlar'ın karakterleri de unutulmazdı.

Özellikle Devrim Nas'ın canlandırdığı egoist ve çapkın cerrahımız Arslan'a hepimizin dibi düşmüştü.

Devamının gelmesini en çok istediğimiz dizilerin başında gelen Doktorlar, sosyal medyada hala dilimizden düşmezken bazı oyuncuların yıllar sonra buluşması coşkuyla karşılandı. O oyuncular ise Dr. Arslan, Dr. Hasan ve Dr. Ela'yı canlandıran Devrim Nas, Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan!

İşte Doktorlar oyuncularının yıllar sonraki buluşmasından bir kare:

İşte Doktorlar oyuncularının yıllar sonraki buluşmasından bir kare:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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