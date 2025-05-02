Doktorlar Dizisinin Ela, Hasan ve Arslan'ı Yıllar Sonra Bir Araya Geldi
2006-2011 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisi o döneme damga vuran işlerin başında geliyor. ABD yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizi hala tekrarlarıyla yoğun ilgi görürken Doktorlar'ın Dr. Arslan, Dr. Ela ve Dr. Hasan'ını canlandıran Devrim Nas, Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra bir araya geldi.
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Show TV'de yayınlanan Doktorlar, bir dönem televizyonda fırtına gibi esmişti.
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Kutsi, Yasemin Özilhan, Devrim Nas, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Bekir Aksoy'un rol aldığı Doktorlar'ın karakterleri de unutulmazdı.
İşte Doktorlar oyuncularının yıllar sonraki buluşmasından bir kare:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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