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Şanlıurfa'da Çekilecek! NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!

Şanlıurfa'da Çekilecek! NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.05.2025 - 21:03

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in ardından aşiret dizileri yine popülerleşti. Birsen Altuntaş, tam 3 farklı aşiret dizisi için hazırlıkların başladığını duyururken bunlardan biri de NOW'la gelecek. Altuntaş, yeni sezonda NOW'da yayınlanacak aşiret dizisinin başrolünün belli olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra televizyona geri döndürüyor.

Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra televizyona geri döndürüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Gülizar Irmak'ın enfes kalemiyle kısa sürede reytingleri altüst etti. Mardin'in mistik atmosferinde geçen aşiret dizisi seyirciden tam not alırken haliyle yeni sezon için aşiret dizisi siparişleri yağmaya başladı.

Birsen Altuntaş, yeni yayın döneminde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 dizi birden çekileceğini duyururken bunlardan biri de NOW'da olacak.

NOW'ın aşiret dizisinin başrolü belli oldu.

NOW'ın aşiret dizisinin başrolü belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Most Yapım’ın yeni yayın döneminde NOW‘da yayınlanacak olan ve ismi henüz belirlenmeyen aşiret dizisinin başrolü genç oyuncu Biran Damla Yılmaz oldu.

Mardin'de çekilmesi planlanan dizi Uzak Şehir nedeniyle Şanlıurfa'ya alınırken Biran Damla Yılmaz, Yıldız karakterini canlandıracak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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