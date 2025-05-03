Şanlıurfa'da Çekilecek! NOW'ın Yeni Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in ardından aşiret dizileri yine popülerleşti. Birsen Altuntaş, tam 3 farklı aşiret dizisi için hazırlıkların başladığını duyururken bunlardan biri de NOW'la gelecek. Altuntaş, yeni sezonda NOW'da yayınlanacak aşiret dizisinin başrolünün belli olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra televizyona geri döndürüyor.
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NOW'ın aşiret dizisinin başrolü belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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