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Çalışana Şiddet mi Uyguladı? Survivor'da Almeda ve Batuhan'ın Gizlice Yemek Alıp Ekipten Kaçtığı Ortaya Çıktı

Çalışana Şiddet mi Uyguladı? Survivor'da Almeda ve Batuhan'ın Gizlice Yemek Alıp Ekipten Kaçtığı Ortaya Çıktı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2025 - 21:30

Survivor'da Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi düzenleyerek Almeda'ya iddiaları sordu. Olayın altından bambaşka sorunlar çıktı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yemek alarak ekipten kaçmaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısına çıkan bir çalışana temasta bulunduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, Almeda'nın bir süre yarışmalarda oynayamayacağını, eğer temas şiddetliyse diskalifiye edileceğini açıkladı.

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Acun Ilıcalı, Almeda için acil durum konseyi yapmıştı. Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı, Almeda için acil durum konseyi yapmıştı. Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Olayın iç yüzü aydınlandı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve başka kişisel ihtiyaçları aldıkları, bir çalışana yakalanmalarının ardından kaçmaya ve çantayı saklamaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısındaki kadın çalışana temas ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı olayı şu sözlerle özetledi: “Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz.”

Almeda, yaşananları şu sözlerle ifade etti:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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