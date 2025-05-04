Çalışana Şiddet mi Uyguladı? Survivor'da Almeda ve Batuhan'ın Gizlice Yemek Alıp Ekipten Kaçtığı Ortaya Çıktı
Survivor'da Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi düzenleyerek Almeda'ya iddiaları sordu. Olayın altından bambaşka sorunlar çıktı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yemek alarak ekipten kaçmaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısına çıkan bir çalışana temasta bulunduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, Almeda'nın bir süre yarışmalarda oynayamayacağını, eğer temas şiddetliyse diskalifiye edileceğini açıkladı.
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Acun Ilıcalı, Almeda için acil durum konseyi yapmıştı. Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
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Almeda, yaşananları şu sözlerle ifade etti:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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