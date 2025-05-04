Çalışana Şiddet mi Uyguladı? Survivor'da Almeda ve Batuhan'ın Gizlice Yemek Alıp Ekipten Kaçtığı Ortaya Çıktı

Olayın iç yüzü aydınlandı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve başka kişisel ihtiyaçları aldıkları, bir çalışana yakalanmalarının ardından kaçmaya ve çantayı saklamaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısındaki kadın çalışana temas ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı olayı şu sözlerle özetledi: “Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz.”