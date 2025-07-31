Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu, Kitabı, Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler
Richard Osman’ın milyonlarca satan “Perşembe Günü Cinayet Kulübü” romanı, beyaz perdeye uyarlandı. Emekli ama meraklı dört kişinin çözülmemiş cinayetleri araştırdığı bu tatlı gerilim hikâyesi, yıldız oyuncu kadrosuyla sinema salonlarına taşınıyor. Film; hem klasik bir dedektif hikâyesi, hem de yaşlılıkla ilgili önyargıları yıkan sıcak, esprili ve zekice yazılmış bir yapım olarak öne çıkıyor. Şimdi filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve tüm detaylarını birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perşembe Günü Cinayet Kulübü Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Perşembe Günü Cinayet Kulübü Nereden İzleyebilirim?
Perşembe Günü Cinayet Kulübü Kitap
Perşembe Günü Cinayet Kulübü Benzeri Filmler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın