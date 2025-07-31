Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu, Kitabı, Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

Perşembe Günü Cinayet Kulübü, İngiltere’nin sakin ama oldukça seçkin bir emekliler köyünde geçiyor. Bu köyde yaşayan dört meraklı karakter (Eski gizli ajan Elizabeth, eski hemşire Joyce, emekli sendikacı Ron ve eski psikiyatrist Ibrahim) her Perşembe bir araya gelip çözülmemiş cinayet dosyalarını kurcalıyorlar. Onlar için bu buluşmalar biraz kafa dağıtma, biraz da hayatı hâlâ yakalama şekli. Ama kasabada gerçekten bir cinayet işlendiğinde, hobi olarak başlayan bu oyun, bir anda ciddi bir soruşturmaya dönüşüyor.

Dörtlü, polis soruşturmasının bile önüne geçecek kadar organize, zeki ve cesur davranarak olayın izini sürmeye başlıyor. Her biri geçmişinden taşıdığı deneyimle olaylara farklı açılardan yaklaşıyor; şüphelilerle konuşuyorlar, ipuçlarını toparlıyorlar, hatta yerel polisle zaman zaman burun buruna geliyorlar. Cinayetin çözülme süreci ilerlerken, aralarındaki dostluk, yaşama tutunma halleri, kayıplar ve yaşlanma düşüncesi hikayeye konu eklemiş oluyor.