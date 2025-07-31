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Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu, Kitabı, Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu, Kitabı, Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

Netflix
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 21:50

Richard Osman’ın milyonlarca satan “Perşembe Günü Cinayet Kulübü” romanı, beyaz perdeye uyarlandı. Emekli ama meraklı dört kişinin çözülmemiş cinayetleri araştırdığı bu tatlı gerilim hikâyesi, yıldız oyuncu kadrosuyla sinema salonlarına taşınıyor. Film; hem klasik bir dedektif hikâyesi, hem de yaşlılıkla ilgili önyargıları yıkan sıcak, esprili ve zekice yazılmış bir yapım olarak öne çıkıyor. Şimdi filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve tüm detaylarını birlikte inceleyelim.

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Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Konusu

Perşembe Günü Cinayet Kulübü, İngiltere’nin sakin ama oldukça seçkin bir emekliler köyünde geçiyor. Bu köyde yaşayan dört meraklı karakter (Eski gizli ajan Elizabeth, eski hemşire Joyce, emekli sendikacı Ron ve eski psikiyatrist Ibrahim) her Perşembe bir araya gelip çözülmemiş cinayet dosyalarını kurcalıyorlar. Onlar için bu buluşmalar biraz kafa dağıtma, biraz da hayatı hâlâ yakalama şekli. Ama kasabada gerçekten bir cinayet işlendiğinde, hobi olarak başlayan bu oyun, bir anda ciddi bir soruşturmaya dönüşüyor.

Dörtlü, polis soruşturmasının bile önüne geçecek kadar organize, zeki ve cesur davranarak olayın izini sürmeye başlıyor. Her biri geçmişinden taşıdığı deneyimle olaylara farklı açılardan yaklaşıyor; şüphelilerle konuşuyorlar, ipuçlarını toparlıyorlar, hatta yerel polisle zaman zaman burun buruna geliyorlar. Cinayetin çözülme süreci ilerlerken, aralarındaki dostluk, yaşama tutunma halleri, kayıplar ve yaşlanma düşüncesi hikayeye konu eklemiş oluyor.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Filmin başrolünde yer alan dörtlü, Helen Mirren (Elizabeth Best), Pierce Brosnan (Ron Ritchie), Ben Kingsley (Ibrahim Arif) ve Celia Imrie (Joyce Meadowcroft) dört emekli karakteri canlandırıyor. Ayrıca David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd‑Hughes, Tom Ellis ve Richard E. Grant gibi önemli oyuncular da çeşitli destek rollerde yer alıyor.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Nereden İzleyebilirim?

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Nereden İzleyebilirim?

Perşembe Günü Cinayet Kulübü filmini 28 Ağustos 2025'ten itibaren Netflix platformu üzerinden izleyebilirsin.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Kitap

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Kitap

Richard Osman tarafından yazılan Perşembe Günü Cinayet Kulübü, 2020 yılında yayımlandı ve kısa sürede hem İngiltere'de hem dünyada büyük ilgi gördü. Kitap, yayımlandıktan sonra çok satanlar listelerine girdi ve yazar Osman’ın ilk romanı olmasına rağmen büyük başarı yakaladı. 

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Perşembe Günü Cinayet Kulübü tamamen kurgu bir hikâyedir.

Yazar Richard Osman, hikâyeyi İngiltere’deki gerçek bir emekliler sitesinden ilham alarak yazmıştır ama olaylar, karakterler ve cinayetler hayal ürünüdür. Osman, büyükannesini ziyarete gittiği bir emekliler köyünde böyle bir “cinayet kulübü olsa nasıl olurdu?” diye düşündüğünü ve hikâyenin buradan çıktığını söylüyor.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Benzeri Filmler

Perşembe Günü Cinayet Kulübü Benzeri Filmler

Bu vibe'daki filmleri seviyorsan beğeneceğini düşündüğüm filmler: Knives Out, See How They Run, Murder on the Orient Express, Gosford Park, A Simple Favor.

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