Big Little Lies Konusu Ne? Big Little Lies 3. Sezon Ne Zaman?

Dizinin başrollerinde Reese Witherspoon, kontrolcü ve dobra bir anne olan Madeline karakteriyle yer alıyor. Nicole Kidman, dışarıdan kusursuz bir hayatı varmış gibi görünen ama evliliğinde şiddet gören Celeste'i canlandırıyor. Shailene Woodley, geçmişinde derin bir travma taşıyan ve oğluyla birlikte kasabaya yeni taşınan Jane rolünde. Laura Dern, güçlü ve hırslı bir iş kadını olan Renata karakterine hayat verirken; Zoë Kravitz ise sakin yapısıyla dikkat çeken ama iç dünyasında çatışmalar yaşayan Bonnie olarak karşımıza çıkıyor. Madeline’in şu anki eşi Ed rolünde Adam Scott, eski eşi Nathan rolünde ise James Tupper yer alıyor. Celeste’in eşi Perry’i, şiddet eğilimli ve baskıcı yapısıyla Alexander Skarsgård canlandırıyor. Dizinin ikinci sezonunda kadroya dahil olan Meryl Streep, Perry’nin annesi Mary Louise Wright karakteriyle hikâyeye katılıyor.