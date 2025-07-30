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Big Little Lies Konusu Ne? Big Little Lies 3. Sezon Ne Zaman?

Big Little Lies Konusu Ne? Big Little Lies 3. Sezon Ne Zaman?

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 10:21

2017 yılında izleyiciyle buluşan Big Little Lies, güçlü oyuncu kadrosu, heyecanlı anlatımı ve her bölümüyle dozunu artıran gerilimiyle büyük bir ilgi gördü. Şimdi kafalarda dönen '3. sezon ne zaman gelecek?' sorularıyla da tekrardan gündeme oturdu. Big Little Lies dizinin konusuna, oyuncu kadrosuna ve yeni sezonu hakkında yer alan bilgilere birlikte bakalım.

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Big Little Lies Konusu

Big Little Lies Konusu

Dizi, Kaliforniya'nın Monterey kasabasında yaşayan beş kadının hayatını merkezine alır: Madeline, Celeste, Jane, Renata ve Bonnie. Hepsi dışarıdan mükemmel görünen hayatlara sahiptir; ancak zamanla geçmişleri, sırları ve travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar.

Çocuklarının aynı okula gitmesiyle yolları kesişen bu beş kadının hayatı, bir okul etkinliğinde yaşanan gizemli bir cinayetle altüst olur. Olayın ardından dizi, hem karakterlerin geçmişine hem de kasabanın görünmeyen yüzüne odaklanır.

Big Little Lies Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Big Little Lies Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dizinin başrollerinde Reese Witherspoon, kontrolcü ve dobra bir anne olan Madeline karakteriyle yer alıyor. Nicole Kidman, dışarıdan kusursuz bir hayatı varmış gibi görünen ama evliliğinde şiddet gören Celeste'i canlandırıyor. Shailene Woodley, geçmişinde derin bir travma taşıyan ve oğluyla birlikte kasabaya yeni taşınan Jane rolünde. Laura Dern, güçlü ve hırslı bir iş kadını olan Renata karakterine hayat verirken; Zoë Kravitz ise sakin yapısıyla dikkat çeken ama iç dünyasında çatışmalar yaşayan Bonnie olarak karşımıza çıkıyor. Madeline’in şu anki eşi Ed rolünde Adam Scott, eski eşi Nathan rolünde ise James Tupper yer alıyor. Celeste’in eşi Perry’i, şiddet eğilimli ve baskıcı yapısıyla Alexander Skarsgård canlandırıyor. Dizinin ikinci sezonunda kadroya dahil olan Meryl Streep, Perry’nin annesi Mary Louise Wright karakteriyle hikâyeye katılıyor.

Big Little Lies Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Big Little Lies Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Toplamda 2 sezon ve 14 bölümden oluşuyor. İlk sezon 2017’de 7 bölüm olarak yayınlandı, ikinci sezon ise 2019’da yine 7 bölümle ekranlara geldi.

Big Little Lies 3. Sezon Ne Zaman?

Big Little Lies 3. Sezon Ne Zaman?

Big Little Lies’in 3. sezonu için maalesef henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak Nicole Kidman ve Reese Witherspoon, projeye dönmeye istekli olduklarını daha önce doğruladı. Dizinin yaratıcısı David E. Kelley de 2025’te yaptığı açıklamada, tüm ana kadronun geri dönmeye sıcak baktığını ancak henüz kimsenin sözleşme imzalamadığını belirtti. Yani üçüncü sezon kesinleşmiş değil, ama bazı açıklamalar hala güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

Big Little Lies Nereden İzleyebilirim?

Big Little Lies Nereden İzleyebilirim?

Big Little Lies, şu anda HBO Max (Max) platformunda izlenebiliyor. Ayrıca Amazon Video, Apple TV ve Fandango at Home üzerinden de izlenebilir.

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Big Little Lies Benzeri Diziler

Big Little Lies Benzeri Diziler

Big Little Lies'ın yeni sezonunu beklemekten baygınlık geçirmek istemiyorsan izleyebileceğin diziler: Little Fires Everywhere, Sharp Objects, The Undoing, Big Sky, Dead to Me, Mare of Easttown.

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Ceyda
Ceyda
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