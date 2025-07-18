Alice In Borderland Dizisinin Konusu Nedir? Alice In Borderland Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Arisu, ailesiyle sorunları olan, sosyal hayattan uzaklaşmış ve neredeyse tüm zamanını video oyunlarına harcayan genç bir adamdır. Bir gün, iki yakın arkadaşı Karube ve Chota ile birlikte Tokyo sokaklarında vakit geçirirken, şehirde garip bir olay yaşanır: bir anda her yer sessizleşir ve etrafta kimse kalmaz. Gözlerini açtıklarında kendilerini, tanıdıkları Tokyo’nun ıssız, terk edilmiş ve ürkütücü bir versiyonunda bulurlar. Ancak işler sadece tuhaf değil, aynı zamanda ölümcüldür. Bu yeni dünyada hayatta kalmanın tek yolu, farklı seviyelerde tasarlanmış, zekâ, güç ve strateji gerektiren ölümcül oyunlara katılmaktır. Her oyunun sonunda kazanılan “vize” süresi, onların bu dünyada ne kadar daha yaşayabileceğini belirler. Arisu, zamanla arkadaşlarını kaybederken hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalır. Bu süreçte yolu, ailesinin ölümünden sonra hayata küsmüş dağcı Usagi ile kesişir. Aralarında güçlü bir bağ oluşurken, ikili hem oyunları aşmaya hem de bu karanlık dünyanın ardındaki büyük sırrı çözmeye çalışır. Oyunlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştır.