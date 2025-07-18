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Alice In Borderland Dizisinin Konusu Nedir? Alice In Borderland Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Alice In Borderland Dizisinin Konusu Nedir? Alice In Borderland Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 13:04

Alice in Borderland, Tokyo sokaklarından bir anda terkedilmiş, ölümcül bir evrene sürüklenen gençlerin hikayesini anlatıyor. 2020’de Netflix’te yayınlanan bu Japon yapımı dizi, sürükleyici kurgusu ve gerilim dozu yüksek sahneleriyle yeniden gündemde! Aynı adlı mangadan uyarlanan yapım, 2. sezonuyla da konuşulmaya devam ediyor. Diziye dair tüm detayları birlikte inceleyelim.

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Alice In Borderland Konusu

Alice In Borderland Konusu

Arisu, ailesiyle sorunları olan, sosyal hayattan uzaklaşmış ve neredeyse tüm zamanını video oyunlarına harcayan genç bir adamdır. Bir gün, iki yakın arkadaşı Karube ve Chota ile birlikte Tokyo sokaklarında vakit geçirirken, şehirde garip bir olay yaşanır: bir anda her yer sessizleşir ve etrafta kimse kalmaz. Gözlerini açtıklarında kendilerini, tanıdıkları Tokyo’nun ıssız, terk edilmiş ve ürkütücü bir versiyonunda bulurlar. Ancak işler sadece tuhaf değil, aynı zamanda ölümcüldür. Bu yeni dünyada hayatta kalmanın tek yolu, farklı seviyelerde tasarlanmış, zekâ, güç ve strateji gerektiren ölümcül oyunlara katılmaktır. Her oyunun sonunda kazanılan “vize” süresi, onların bu dünyada ne kadar daha yaşayabileceğini belirler. Arisu, zamanla arkadaşlarını kaybederken hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalır. Bu süreçte yolu, ailesinin ölümünden sonra hayata küsmüş dağcı Usagi ile kesişir. Aralarında güçlü bir bağ oluşurken, ikili hem oyunları aşmaya hem de bu karanlık dünyanın ardındaki büyük sırrı çözmeye çalışır. Oyunlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştır.

Alice In Borderland Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Alice In Borderland Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dizinin başrolünde, kaybolmuş ruhu ve zekâsıyla dikkat çeken Arisu karakterine hayat veren Kento Yamazaki yer alıyor. Arisu’nun hayatta kalma yolculuğunda ona eşlik eden güçlü ve kararlı dağcımız Usagi'yi ise Tao Tsuchiya canlandırıyor. Dizi boyunca karşılarına çıkan diğer önemli karakterler arasında, lider ruhuyla dikkat çeken Hatter (Nijiro Murakami), gizemli ve soğukkanlı Chishiya (Nijiro Murakami) ve cesur yapısıyla öne çıkan Kuina (Aya Asahina) yer alıyor. Her biri farklı geçmişlere ve stratejilere sahip bu karakterler, Borderland’in ölümcül oyunlarında hem birbirlerine rakip oluyor hem de zaman zaman ittifak kurarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Alice In Borderland Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Alice In Borderland Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Alice In Borderland dizisi toplam 16 bölüm olmak üzere 2 sezon yayınlandı. Her iki sezon da 8 bölümden oluşuyor. Netflix henüz tarih vermese de 3. sezonun geleceğini doğruladı.

Alice In Borderland Yayın Platformu, Alice In Borderland Nereden İzleyebilirim?

Alice In Borderland Yayın Platformu, Alice In Borderland Nereden İzleyebilirim?

Alice In Borderland dizisini Netflix platformu üzerinden takip edebilirsin. Dizi, Netflix dışında hiçbir platformda yayınlanmıyor.

Alice İn Borderland Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Alice İn Borderland Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Japon mangaka Haro Aso tarafından yazılan aynı adlı manga serisinden uyarlanmıştır. Yani gerçek olaylara dayanmıyor, gerçek bir hikâye değil. İçeriğinde geçen paralel evren, ölümcül oyunlar ve boşalmış Tokyo gibi unsurlar tamamen hayal ürünü.

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Alice In Borderland Benzeri Diziler

Alice In Borderland Benzeri Diziler

Alice In Borderland severlerinin izleyebileceği diziler: Squid Game, The Purge, Liar Game, Kakeguriri, The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes.

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Ceyda
Ceyda
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