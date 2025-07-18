Alice In Borderland Dizisinin Konusu Nedir? Alice In Borderland Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Alice in Borderland, Tokyo sokaklarından bir anda terkedilmiş, ölümcül bir evrene sürüklenen gençlerin hikayesini anlatıyor. 2020’de Netflix’te yayınlanan bu Japon yapımı dizi, sürükleyici kurgusu ve gerilim dozu yüksek sahneleriyle yeniden gündemde! Aynı adlı mangadan uyarlanan yapım, 2. sezonuyla da konuşulmaya devam ediyor. Diziye dair tüm detayları birlikte inceleyelim.
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Alice In Borderland Konusu
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Alice In Borderland Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Alice In Borderland Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?
Alice In Borderland Yayın Platformu, Alice In Borderland Nereden İzleyebilirim?
Alice İn Borderland Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?
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