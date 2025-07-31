The Wire Dizisinin Konusu Ne? The Wire Dizisi Oyuncuları ve Merak Edilenler

Başrolde Dominic West, zeki ama sorunlu bir dedektif olan Jimmy McNulty karakterine hayat veriyor. Idris Elba, soğukkanlı ve stratejik bir uyuşturucu baronu olan Stringer Bell rolüyle dikkat çekiyor. Michael K. Williams, dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olan, silahlı soygunlarıyla tanınan Omar Little’ı canlandırıyor. Lance Reddick, disiplinli ve yükselmeyi hedefleyen bir polis şefi olan Cedric Daniels rolünde yer alırken, Wendell Pierce ise McNulty’nin ortağı, alaycı ama sadık bir dedektif olan Bunk Moreland karakteriyle izleyicinin sevgisini kazanıyor. Ayrıca Sonja Sohn, idealist dedektif Kima Greggs rolünde, Andre Royo ise uyuşturucu bağımlısı muhbir Bubbles karakteriyle öne çıkıyor.