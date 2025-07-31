The Wire Dizisinin Konusu Ne? The Wire Dizisi Oyuncuları ve Merak Edilenler
Beş sezon boyunca Baltimore şehrinin farklı katmanlarını mercek altına alan The Wire adlı dizi; uyuşturucu ticaretinden polise, okul sisteminden medyaya kadar geniş bir yelpazede Amerika’daki sosyal yapıyı eleştiriyor. The Wire dizisinin konusuna, oyuncu kadrosuna ve tüm detaylara birlikte bakalım.
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The Wire Dizisinin Konusu Nedir?
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The Wire Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
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