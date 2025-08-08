İrem Sak’ın Ne Kadar Tatlı ve Samimi Biri Olduğunu Kanıtlayan 12 Instagram Fotoğrafı
Yıllar geçti, oynadığı rollerin etkisinden çıkamadık. Yalan Dünya, Güldür Güldür, Kuş Uçuşu, Modern Kadın ve daha fazlası... Her oynadığı karakterde 'Bu kadın her role giriyor ya!' dedik. Röportajlarda verdiği tepkilere kahkahalara boğulduk. Hem yeteneğiyle hem de karakteriyle sevenlerini kendisine hayran bıraktı. İşte bizi bütün samimiyetiyle ve doğallığıyla ekranlara kitlemeyi başaran sevilen oyuncu İrem Sak'ın birbirinden tatlı ve doğal 12 Instagram fotoğrafı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İrem Sak tatlılığı diye bir şey var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aynı zamanda havalı bir basketbol oyuncusu...
3. Hem açıklamasıyla hem de verdiği pozla takipçilerini her zamanki gibi güldürdü
4. Kahve mood on
5. İrem Sak da olsan o düşüncelere dalıyorsun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yeni filmi için çekimlere başladığını bu tatlı fotoğrafla duyurmuştu:
7. Ve filmin çekimlerinin bittiğini de bu sempatik fotoğrafla duyurdu:
8. Minik patililer bile ona bayılıyor
9. Güldür Güldür zamanında bizi gülmekten bayıltırken İrem Sak:
10. Neşeden havalara uçarken İrem Sak:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Üşürken bile komik captionlar bulabilen o kız
12. Ev, iş fark etmez o her zaman bütün doğallıyla bir adım önde!
İrem Sak'ın en doğal ve en samimi fotoğraflar serisinin sonuna geldin, tebrikler! En tatlı bulduğun İrem Sak fotoğrafı hangisi oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın