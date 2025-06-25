İrem Sak Kimdir? İrem Sak Nereli, Kaç Yaşında? İrem Sak'ın Sevgilisi Kim?

Ekranların sivri zekası, tiyatronun en sivri dilli isimlerinden biri: İrem Sak! Gerek komedi yeteneği, gerekse keskin bakışlarıyla Türk televizyonunun sivrilen kadın oyuncularından olan İrem Sak; “Çok Güzel Hareketler Bunlar”la bir gecede yıldız olup, sonrasında her rolün altından başarıyla kalktı. Hem doğal, hem alaycı, hem de çok ama çok gerçek!