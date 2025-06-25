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İrem Sak Kimdir? İrem Sak Nereli, Kaç Yaşında? İrem Sak'ın Sevgilisi Kim?

İrem Sak Kimdir? İrem Sak Nereli, Kaç Yaşında? İrem Sak'ın Sevgilisi Kim?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 17:44

Sempatik oyuncu İrem Sak, gönüllere taht kuran oyuncular arasındaki yerini alıyor. Oynadığı her dizi ve filmde yıldız olmayı başaran İrem Sak, Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı 'Tülay' karakteriyle de akıllarda kalmayı başardı. Peki İrem Sak kimdir? İrem Sak nereli, kaç yaşında? İrem Sak'ın burcu, Instagram hesabı ne? İşte İrem Sak hakkındaki detaylar...

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İrem Sak Kimdir?

İrem Sak Kimdir?

Ekranların sivri zekası, tiyatronun en sivri dilli isimlerinden biri: İrem Sak! Gerek komedi yeteneği, gerekse keskin bakışlarıyla Türk televizyonunun sivrilen kadın oyuncularından olan İrem Sak; “Çok Güzel Hareketler Bunlar”la bir gecede yıldız olup, sonrasında her rolün altından başarıyla kalktı. Hem doğal, hem alaycı, hem de çok ama çok gerçek!

İrem Sak Kaç Yaşında?

İrem Sak Kaç Yaşında?

Güzelliğiyle zamana meydan okuyor ama evet, İrem Sak 1986 doğumlu. Yani 39 yaşında ama enerjisi 25’lik!

İrem Sak Nereli?

İrem Sak Nereli?

Aslen Sivaslı olan İrem Sak, doğma büyüme Bursalı.

İrem Sak'ın Kariyer Başlangıcı

İrem Sak'ın Kariyer Başlangıcı

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Sak, sahne tozunu daha üniversite sıralarındayken yuttu. Televizyonla tanışmasıysa 2008’de başladı ama onu tüm Türkiye’ye tanıtan iş “Çok Güzel Hareketler Bunlar” oldu. Komedi sahnesinde farkını ortaya koyan İrem, sonrasında “Yalan Dünya” ile de ekranın vazgeçilmez yüzü haline geldi.

İrem Sak'ın Özel Hayatı

İrem Sak'ın Özel Hayatı

Güzel oyuncu, 2021 yılından bu yana NBA’de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile birlikte. İlk olarak Yeniköy’de birlikte görüntülenen ikili, başta “arkadaşız” açıklamaları yapsa da kısa bir süre sonra ilişkilerini doğruladılar. 11 yaş fark olmasına rağmen aralarındaki uyum, özellikle 2022 yazında Çeşme tatilinde verdikleri samimi pozlarla dikkat çekti. Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları sevimli atışmalar da ilişkiye dair ipuçları verdi. Sak, sosyal medyada daha geri planda kalmayı tercih etse de, ilişkilerinin gayet yolunda olduğunu ve görüşmeye devam ettiklerini dile getirdi.

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İrem Sak'ın Öne Çıkan Açıklamaları

İrem Sak'ın Öne Çıkan Açıklamaları

“Paylaşırken düşünüyorum aslında ama onda pek bir şey yoktu. Dekolteli olarak düşünülüyorsa ondan daha dekolteli fotoğraflar paylaştım ama onlar olay olmadı”

“İstediğim gibi rahat paylaşım yapamaz oldum.”

İrem Sak'ın Yer Aldığı Diziler

İrem Sak'ın Yer Aldığı Diziler

  • Şen Yuva

  • 5’er Beşer

  • İnsanlar Alemi

  • Yalan Dünya

  • Buyur Bi'De Burdan Bak

  • Güldür Güldür Show

  • Gülperi

  • Bir Aile Hikayesi

  • Çukur

  • Azizler

  • Kuş Uçuşu

  • Yılbaşı Gecesi

  • Modern Kadın

İrem Sak'ın Yer Aldığı Filmler

İrem Sak'ın Yer Aldığı Filmler

  • Dedemin Fişi

  • Dönerse Senindir

  • Martı

  • Ölümlü Dünya

  • Düğüm Salonu

  • Cici Babam

  • Kimya

  • Ölümlü Dünya 2

İrem Sak'ın Güncel Projeleri

İrem Sak'ın Güncel Projeleri

İrem Sak, 2025 yılında dijital platformda yayınlanan Modern Kadın dizisiyle izleyici karşısına çıktı. 10 bölümlük bu projede yalnızca başrolü üstlenmekle kalmayan Sak, aynı zamanda senaryo tasarımı sürecine de dahil oldu. Geleneksel bir ailede büyüyüp modern şehir hayatında kimlik, aşk ve özgürlük arayışına giren Pınar karakterini canlandıran oyuncuya Kubilay Aka, Hatice Aslan, Özlem Tokaslan ve Hakan Salınmış gibi isimler eşlik ediyor. Haziran 2025’te yayınlanmaya başlayan dizi, hem konusuyla hem de İrem Sak’ın çok yönlü performansıyla dikkat çekti.

İrem Sak'ın Ödülleri ve Adaylıkları

İrem Sak'ın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya Ödülleri

  • 9. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri

  • 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • 28. Ankara Uluslararası Film Festivali

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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