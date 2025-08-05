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Feyyaz Şerifoğlu Kimdir, Boyu Kaç? Feyyaz Şerifoğlu Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Feyyaz Şerifoğlu Kimdir, Boyu Kaç? Feyyaz Şerifoğlu Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 13:23

Son yıllarda hem müzikteki güçlü sesiyle hem de ekranlardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, 2025 itibarıyla televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. “Camdaki Kız” dizisindeki başarısının ardından “Bir Sevdadır” ile yeniden izleyiciyle buluşan oyuncu, kariyer yolculuğu ve özel hayatıyla da merak konusu. Feyyaz Şerifoğlu kimdir, hangi projelerde yer aldı, kaç yaşında ve nerelidir? Detayları birlikte inceleyelim.

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Feyyaz Şerifoğlu Kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu Kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu, lise eğitimini Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi aldı. Kariyerine müzisyen olarak başlayan Şerifoğlu, bir dönem Enbe Orkestrası’yla sahne aldı ve Zerrin Özer ile düet yaptı. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak dikkat çekti. Bir süre müzik kariyerine odaklanan sanatçı, ardından oyunculuk dünyasına adım attı. 

Feyyaz Şerifoğlu Kaç Yaşında?

7 Ağustos 1991 doğumlu olan Feyyaz Şerifoğlu, 2025 itibarıyla 34 yaşındadır.

Feyyaz Şerifoğlu Nereli?

Aslen Rizelidir; doğum yeri ise İzmir’dir. Eğitim ve sanat hayatının büyük kısmını İstanbul’da sürdürmektedir.

Feyyaz Şerifoğlu Boyu Kaç?

Bazı kaynaklarda 1,85m olarak geçiyor fakat güncel içeriklerin genelinde 1,75m bilgisi var.

Feyyaz Şerifoğlu Kariyer Başlangıcı

Feyyaz Şerifoğlu Kariyer Başlangıcı

Feyyaz Şerifoğlu kariyerine ilk önce müzikle adım attı. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak adını duyurdu ve burada seslendirdiği “İnci Tanem” şarkısıyla dikkat çekti. Yarışma sonrası bir süre Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yaptı ve Enbe Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamlayan Şerifoğlu, müzikten sonra oyunculuk alanında da kendini gösterdi. Televizyon kariyerine 2020 yılında TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle başladı. Oyunculukta asıl çıkışını ise 2021–2023 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde, Sedat Koroğlu rolüyle yaptı.

Feyyaz Şerifoğlu Eşi

Feyyaz Şerifoğlu Eşi

Feyyaz Şerifoğlu ve televizyon sunusucu Merve Dinçkol 2022 yılında ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışmıştı. İlişki, 2024 yılında İtalya’nın Capri Adası’nda gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle daha da görünür hale geldi. 

Çift, 29 Haziran 2025 tarihinde sade bir nikâh töreniyle evlendi; tören İstanbul’daki Kemer Country Club’da gerçekleşti. Törene yalnızca çiftin yakınları katıldı.

Feyyaz Şerifoğlu Güncel Projeleri

Feyyaz Şerifoğlu Güncel Projeleri

Feyyaz Şerifoğlu, 2024 yapımı TRT 1 dizisi “Bir Sevdadır”’da Yasin Bıçakçı karakterini canlandırmış; bu proje sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmıştır. Aynı yıl, romantik-komedi tarzı “Rüzgara Bırak” adlı filmde de rol aldı. 2025 yılında ise Disney+ platformunda yayınlanacak olan “Aşkı Hatırla” dizisinde Boran karakteriyle yer alacağı açıklandı.

Feyyaz Şerifoğlu Dizileri

Feyyaz Şerifoğlu Dizileri

Dijital Projeler

  • Aşkı Hatırla (2025, Disney+) – Boran

Müzik & Single Çalışmaları

  • “Gidene” (2019) – İlk solo single çalışması
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Feyyaz Şerifoğlu Ödülleri

Feyyaz Şerifoğlu Ödülleri

Feyyaz Şerifoğlu, 2021 yılında 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Camdaki Kız dizisindeki rol arkadaşı Burcu Biricik ile birlikte En İyi Dizi Çifti kategorisinde aday gösterilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yayımlanan bir medya haberine göre, Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği organizasyonda Camdaki Kız dizisi oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan, “Yılın Mimar Sinanları” ödülünü almışlardır.

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Ceyda
Ceyda
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