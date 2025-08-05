Feyyaz Şerifoğlu Kimdir, Boyu Kaç? Feyyaz Şerifoğlu Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Feyyaz Şerifoğlu, lise eğitimini Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi aldı. Kariyerine müzisyen olarak başlayan Şerifoğlu, bir dönem Enbe Orkestrası’yla sahne aldı ve Zerrin Özer ile düet yaptı. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak dikkat çekti. Bir süre müzik kariyerine odaklanan sanatçı, ardından oyunculuk dünyasına adım attı.

Feyyaz Şerifoğlu Kaç Yaşında?

7 Ağustos 1991 doğumlu olan Feyyaz Şerifoğlu, 2025 itibarıyla 34 yaşındadır.

Feyyaz Şerifoğlu Nereli?

Aslen Rizelidir; doğum yeri ise İzmir’dir. Eğitim ve sanat hayatının büyük kısmını İstanbul’da sürdürmektedir.

Feyyaz Şerifoğlu Boyu Kaç?

Bazı kaynaklarda 1,85m olarak geçiyor fakat güncel içeriklerin genelinde 1,75m bilgisi var.