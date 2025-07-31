Işın Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Işın Karaca Son Hali

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Işın Karaca, hem arabesk hem pop hem de senfonik projeleriyle yıllardır sahnelerde yer alıyor. “Başka Bahar”la hayatımıza giren, “Arabesque” albümleriyle bambaşka bir tarza geçen Karaca, sadece sesiyle değil tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. Sevilen şarkıcı ayrıca son zamanlarda verdiği kilolarla da gündeme geldi ve son hali fazlasıyla merak konusu oldu. Işık Karaca kim, son hali kameralara nasıl yansıdı birlikte detaylıca inceleyelim.