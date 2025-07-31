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Işın Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Işın Karaca Son Hali

Işın Karaca Kimdir, Kaç Yaşında? Işın Karaca Son Hali

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 14:51

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Işın Karaca, hem arabesk hem pop hem de senfonik projeleriyle yıllardır sahnelerde yer alıyor. “Başka Bahar”la hayatımıza giren, “Arabesque” albümleriyle bambaşka bir tarza geçen Karaca, sadece sesiyle değil tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. Sevilen şarkıcı ayrıca son zamanlarda verdiği kilolarla da gündeme geldi ve son hali fazlasıyla merak konusu oldu. Işık Karaca kim, son hali kameralara nasıl yansıdı birlikte detaylıca inceleyelim.

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Işın Karaca Kimdir?

Işın Karaca Kimdir?

Işın Karaca ya da tam adıyla Işın Funda Büyükkaraca… Hem sesiyle hem de duruşuyla yıllardır sahnelerde folan bir isim. Müzik hayatına aslında öğrencilik yıllarında adım attı. Londra’daki IV King Edward Okulu’nda tiyatro eğitimi alırken aynı zamanda müzikle de iç içeydi. Üstelik İngiltere’de Müzikal Tiyatro üzerine profesyonel eğitim aldı. Sonrasında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti. Vokalistlikten kendi albümlerine, poptan arabeske ve senfonik projelere kadar birçok tarzda ses getiren işlere imza attı. 

Işın Karaca Kaç Yaşında?

7 Mart 1973 doğumlu olan Işın Karaca, 2025 itibarıyla 52 yaşında.

Işın Karaca Nereli?

Işın Karaca Londra'da doğdu, kökeni Kıbrıs’a dayanıyor.

Işın Karaca Kariyer Başlangıcı

Işın Karaca Kariyer Başlangıcı

Işın Karaca kariyerine Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başladı ve bu süreçte sahne deneyimi, müzik disiplini ve yorum gücünü adım adım geliştirdi. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının vokalliğini yaparak hem kuliste hem sahnede kendini ispatladı. 2001 yılında kendi kanatlarıyla uçma zamanı geldiğinde, “Anadilim Aşk” adlı ilk solo albümünü çıkardı. Albümdeki “Tutunamadım” ve “Başka Bahar” gibi şarkılarla büyük beğeni topladı, eleştirmenlerden tam not aldı. Böylece Işın Karaca, sadece güçlü sesiyle değil, yorumuyla da müzik dünyasında kalıcı olacağının sinyallerini net şekilde verdi.

Işın Karaca Özel Hayatı

Işın Karaca Özel Hayatı

Işın Karaca, 2019 yılında müzisyen Can Yapıcıoğlu ile ilişki yaşamaya başladı. 2023 yılının Ekim ayında ise sürpriz bir kararla Amsterdam’da sade bir nikâhla evlendiler. Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca’nın sahne projelerinde hem organizasyon hem müzikal anlamda destek verirken, ikili birlikte üretmenin keyfini yaşıyor. Karaca'nın ayrıca önceki evliliğinden Jasmin adında bir kızı var.

Işın Karaca Son Hali

Işın Karaca Son Hali

Işın Karaca sadece sesiyle değil, son dönemde sahnedeki fit görünümüyle de gündemde. Bu fotoğrafta da son halini inceleyebiliyoruz.

 Uzun yıllar kilolarıyla barışık bir yaşam süren Karaca, son birkaç yılda verdiği kilolarla çok konuşuldu. Verdiği röportajlarda fazla kilolarının hem sahnedeki enerjisini hem de sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen sanatçı, sağlıklı yaşama yöneldi.

Işın Karaca Güncel Projeleri

Işın Karaca Güncel Projeleri

2024 ve 2025 yıllarında arka arkaya yayınladığı single’larla yeniden gündeme oturdu. 2024'te yayımladığı “Sen Mutlu Ol”, “İhtilâl” ve “Vurgunum' gibi parçalarla duygusal yoğunluğu yüksek, güçlü vokalini öne çıkaran işlere imza attı. 2025’e ise tempolu bir giriş yaptı. Özellikle “Yanmışsın” ve “Zor” adlı şarkıları dinleyiciden büyük ilgi gördü. Ayrıca Fatih Erkoç ile birlikte seslendirdiği “Atam” adlı anlamlı düet, hem duygusal etkisi hem de güçlü mesajıyla dikkat çekti.

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Işın Karaca Şarkıları

Işın Karaca Şarkıları

Stüdyo Albümleri

  • 2001 – Anadilim Aşk

  • 2004 – İçinde Aşk Var

  • 2006 – Başka 33/3

  • 2009 – Uyanış

  • 2010 – Arabesque: Geçmiş Geçmemiş Hiç...

  • 2011 – Arabesque II: Geçmiş Bize Yakışıyor

  • 2013 – Her Şey Aşktan

  • 2015 – Ey Aşkın Güzel Kızı

  • 2017 – Mevzum Aşk

  • 2021 – Sen Ben Aşk

  • 2023 – The Best in Symphonic

Single'lar

  • 2016 – Güzelim 

  • 2017 – Sevmekten Anladığım (Sefa Cheshmberah ile) 

  • 2017 – Çakma

  • 2019 – Canımın Yarısı 

  • 2020 – Geri Gelme 

  • 2020 – Âlâ (Demet Akalın, Deniz Seki & Cansu Kurtçu ile birlikte) 

  • 2021 – Serçe 

  • 2021 – Bir Yol Var 

  • 2023 – Helal Değil (Sefa Cheshmberah ile) 

  • 2024 – Sen Mutlu Ol 

  • 2024 – İhtilâl 

  • 2024 – Vurgunum 

  • 2025 – Yanmışsın 

  • 2025 – Zor 

  • 2025 – Atam (Fatih Erkoç ile birlikte)

Işın Karaca Ödülleri

Işın Karaca Ödülleri

Işın Karaca, 1999 ve 2000 yıllarında üst üste iki kez Altın Güvercin Müzik Yarışması’nda “En İyi Yorumcu” ödülünü kazandı ve profesyonel kariyerinin temellerini sağlam attı. 2002 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı” dalında aday gösterildi. 2005’te ve 2006’da “En İyi Pop Kadın Sanatçı” kategorisinde İstanbul FM Altın Ödülleri’nde hem adaylık hem de ödül kazandı. 2010 yılında yayınladığı Arabesque albümüyle “En İyi Konsept Albüm” ödülünü alarak kariyerinde önemli bir kırılma yarattı. Arabesk projeleri, 2011 ve 2012 Kral Müzik Ödülleri’nde “En İyi Proje” kategorisinde adaylık getirdi.

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Ceyda
Ceyda
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