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Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşında? Tan Taşçı Şarkıları

Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşında? Tan Taşçı Şarkıları

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 10:10

Kendine has, gerçekten 'Tan Taşçı imzası atılmış' diyebileceğimiz yorumuyla son yıllarda müzik listelerinden düşmeyen şarkıcı, hem sesiyle hem de kaleme aldığı şarkı sözleriyle dinleyicileri kendine hayran bırakıyor. “Yıldızlar Da Kayar”, “Sadece”, “Nasıl Seveceğim” gibi parçalarla büyük çıkış yakalayan Tan, aynı zamanda birçok sanatçıya da şarkılar yazan üretken bir isim. Peki Tan Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerinde neler yaptı? Birlikte bakalım.

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Tan Taşçı Kimdir?

Tan Taşçı Kimdir?

Tan Taşçı, duygusal şarkıların sesi, söz yazarı ve besteci kimliğiyle son yılların en çok konuşulan sanatçılarından biri. Gerçek adı Tan Taşçı. Almanya’nın Hildesheim şehrinde doğmuş ama kökleri Türkiye’ye uzanıyor. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı ve müzikle çok erken tanıştı. Eğitimini hem klasik hem de modern müzik temelli aldı; Ankara Arı Koleji’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda ve ardından Gazi Üniversitesi Türk Müziği bölümünde eğitim gördü. 2005’te çıkardığı “Rica Ederim” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. 

Tan Taşçı Kaç Yaşında?

Tan Taşçı, 30 Ekim 1981 doğumlu. 2025 itibarıyla 44 yaşında.

Tan Taşçı Nereli?

Tan, Almanya’da doğmuş olsa da aslen Ankaralı. Çocukluğu ve müzik yolculuğunun temelleri Türkiye’de atıldı.

Tan Taşçı Kariyer Başlangıcı

Tan Taşçı Kariyer Başlangıcı

Tan Taşçı, müzik kariyerine 2005 yılında çıkarığı Rica Ederim albümüyle adım attı. Albümde yer alan “Rica Ederim”, “Asla”, “Kalbime Gömüyorum”, “Ağla Ağla” ve “Ben Her Bahar Mutsuzum” gibi slow parçalar, kısa sürede müzik listelerinde dikkat çekti. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği kendisine aitti.

Tan Taşçı Özel Hayatı

Tan Taşçı Özel Hayatı

Tan Taşçı, bugüne kadar hiç evlenmedi ve hâlâ bekar. Aşk hayatı oldukça özel, magazinsel ilişkilere pek yer vermeyi sevmiyor. Genel olarak özel hayatını gözlerden uzak sakin bir çizgide sürdürüyor.

Tan Taşçı Sevgilisi

Şu anda bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla Tan Taşçı’nın bir sevgilisi yok. 'Artık aşk istiyorum” şeklinde cümleleri dolaşsa da, şu anda romantik bir ilişkiye dair doğrulanmış bir bilgi görülmedi hakkında.

Tan Taşçı Güncel Projeleri

Tan Taşçı Güncel Projeleri

Tan Taşçı, 2025'e “Yok Başka Hayalim” adlı single’ıyla giriş yaptı. Şubat ayında “Bazı Gerçekler”i çıkardı ve bu şarkı, hazırlıklarını sürdürdüğü “Sende De Benden Var” albümünün bir parçasıydı. Temmuz’da ise albümden üçüncü single olan “Sokağından Geçmezdim” yayınlandı. Ayrıca Gülden ile yaptığı “Bi’ Damla” adlı düet şarkısı ve Seda Eylül Tansık ile birlikte seslendirdiği “Toydum” da prodüktörlüğünü üstlendiği dikkat çeken parçalardan oldu. 

Tan Taşçı Konser

Turne takvimi henüz netleşmemiş olsa da Tan Taşçı, Bayhan Müzik’le birlikte 2025 konserlerine hazırlanıyor.

Tan Taşçı Şarkıları

Tan Taşçı Şarkıları

Albümler

  • Tan Taşçı (2005) – İlk stüdyo albümü

  • Rica Ederim (2006) 

  • Yıldızlar Da Kayar (2008)

  • İşaret (2009) 

  • Söz (2011) 

  • Aşkla Yap (2015)

  • Sevmek Yetmiyor Bazen (2018) 

  • Gözgöze (2020) 

  • Sende De Benden Var (2025) 

Single’lar

  • Dur (2016) 

  • Ben İnsan Değil Miyim (2017)

  • Yalan (2019) 

  • Nasıl Seveceğim (2020) 

  • Yok Başka Hayalim (Ocak 2025) 

  • Bazı Gerçekler (Şubat 2025) 

  • Sokağından Geçmezdim (Temmuz 2025)

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Tan Taşçı Ödülleri

Tan Taşçı Ödülleri

Tan Taşçı, 2009 yılında İstanbul FM Müzik Ödülleri tarafından “En İyi Pop Erkek Sanatçı” seçildi. Ayrıca 2015 yılında düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde yine “En İyi Pop Erkek Sanatçı” ödülünü kazandı. Ancak şarkıcı, ödül törenlerinin etik yapısını sorgulaması nedeniyle uzun süredir hiçbir törene katılmıyor ve aday gösterilmeyi bile istemediğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Ceyda
Ceyda
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