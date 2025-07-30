Tan Taşçı Kimdir, Kaç Yaşında? Tan Taşçı Şarkıları

Tan Taşçı, duygusal şarkıların sesi, söz yazarı ve besteci kimliğiyle son yılların en çok konuşulan sanatçılarından biri. Gerçek adı Tan Taşçı. Almanya’nın Hildesheim şehrinde doğmuş ama kökleri Türkiye’ye uzanıyor. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı ve müzikle çok erken tanıştı. Eğitimini hem klasik hem de modern müzik temelli aldı; Ankara Arı Koleji’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda ve ardından Gazi Üniversitesi Türk Müziği bölümünde eğitim gördü. 2005’te çıkardığı “Rica Ederim” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı.

Tan Taşçı Kaç Yaşında?

Tan Taşçı, 30 Ekim 1981 doğumlu. 2025 itibarıyla 44 yaşında.

Tan Taşçı Nereli?

Tan, Almanya’da doğmuş olsa da aslen Ankaralı. Çocukluğu ve müzik yolculuğunun temelleri Türkiye’de atıldı.